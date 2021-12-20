Умерла тюменка, у которой Пенсионный Фонд минусовал пенсию

«29 ноября 2021 года умерла мама, Малая Екатерина Ивановна. В связи с переездом Пенсионный фонд сначала уменьшил ей пенсию, а потом вообще насчитал долг в 140 тысяч рублей. Я, её сын, Сергей Малый, после её похорон пытался дозвониться до ПФР в течение 3-х дней, чтобы получить 7 тысяч рублей, которые выдаются на погребение», рассказал сын умершей пенсионерки.
Дозвониться до Фонда мужчина так и не смог, поэтому пошел в отделение на улице 50 Лет ВЛКСМ лично. 6 декабря он пришел туда с документами — свидетельством о смерти и справкой о гибели матери. По словам тюменца, 7 окон из 8 были свободны, но принять его отказались.
Ему объяснили, что прием в ПФР осуществляется только по предварительной записи, и предложили талон на 22 декабря. Сергей не понимает, почему так происходит. Он планирует обратиться в прокуратуру, но сомневается, что это принесет результат.
Напомним, Екатерина Ивановна переехала из Винзилей в Тюмень, пенсионное дело передали в городское отделение ПФР. После этого пенсия женщины уменьшилась. В ПФР пояснили, что произошла ошибка в расчетах, и с 1 августа 2014 года ей платили больше, чем было положено.
«С 1 августа 2014 года по 31 июля 2021 года Екатерине Малой была насчитана переплата в размере более 140 тысяч рублей. В этом вины женщины нет, поэтому удержания не производились и не будут», — уточнили в ПФР при подготовке предыдущего материала.