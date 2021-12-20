Умерла тюменка, у которой Пенсионный Фонд минусовал пенсию

«29 ноября 2021 года умерла мама, Малая Екатерина Ивановна. В связи с переездом Пенсионный фонд сначала уменьшил ей пенсию, а потом вообще насчитал долг в 140 тысяч рублей. Я, её сын, Сергей Малый, после её похорон пытался дозвониться до ПФР в течение 3-х дней, чтобы получить 7 тысяч рублей, которые выдаются на погребение», рассказал сын умершей пенсионерки.