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Тюменский клиент Сбербанка стал обладателем главного приза акции от Visa

20 декабря 2021, 05:49
Фото: пресс-служба СберБанка
Обладательница банковской карты Сбербанка в Тюмени Анастасия Клеймюк стала победителем акции «Выигрышные поездки» от Visa. Ей достался главный денежный приз в размере 100 000 рублей.

Сертификат на получение призовой суммы вручил управляющий Западно-Сибирского отделения Сбербанка Евгений Светлов.

«Нам очень приятно, что именно тюменский клиент стал победителем акции от партнера Сбербанка — международной платежной системы Visa. Бесконтактные технологии банковских карт Сбера позволяют пассажирам быстро, комфортно и, главное, безопасно оплачивать проезд в городском транспорте. Мы поздравляем победителя с невероятным везением и благодарим за выбор Сбера для решения своих финансовых вопросов. Полученный выигрыш Анастасии пришелся как раз кстати, она планирует его потратить на ремонт в своей новой квартире»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

Международная платежная система Visa проводила в России акцию «Выигрышные поездки», которая предполагала розыгрыш денежных призов среди пассажиров общественного транспорта, оплачивающих свои поездки картой Visa. Условия акции размещены на сайте платежной системы.

Принять участие в акции могли все держатели дебетовых и кредитных карт, которые выпущены банками, зарегистрированными в Российской Федерации (за исключением карт Visa Prepaid, Visa Business, Visa Business Platinum). Для этого при поездке в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, электричке, поезде или аэроэкспрессе необходимо было оплатить проезд картой Visa — на турникете или терминале непосредственно в транспорте.

В список городов для проведения акции вошли более 250 населенных пунктов. В акции принимали участие пассажиры, оплатившие проезд с 15 августа по 30 октября 2021 года включительно. Среди них и были разыграны денежные призы: один главный в размере 100 тыс. рублей и 15 тыс. призов по 1 тыс. рублей.

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