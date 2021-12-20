Тюменский клиент Сбербанка стал обладателем главного приза акции от Visa

«Нам очень приятно, что именно тюменский клиент стал победителем акции от партнера Сбербанка — международной платежной системы Visa. Бесконтактные технологии банковских карт Сбера позволяют пассажирам быстро, комфортно и, главное, безопасно оплачивать проезд в городском транспорте. Мы поздравляем победителя с невероятным везением и благодарим за выбор Сбера для решения своих финансовых вопросов. Полученный выигрыш Анастасии пришелся как раз кстати, она планирует его потратить на ремонт в своей новой квартире»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.