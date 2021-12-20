nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Председатель одного из тюменских СНТ расчищает дороги самостоятельно

20 декабря 2021, 10:32
Фото: Тюменское Время
Председатель тюменского СНТ самостоятельно чистит местный каток от снега на машине, сообщает «Тюменское время».

Его джип оборудован ковшом, который помогает ему в снежный декабрь. Стоит отметить, что сам Андрей на коньках не катается.

Ковш иногда помогает расчищать местные дороги, особенно сейчас, когда на Тюменский район обрушились серьёзные снегопады. В областной столице осадки вызывают большие утренние и вечерние пробки.

Снегопады продлятся в Тюменском районе до конца года. При этом ожидаются заморозки до – 25 градусов. Ближе к 29 декабря осадков станет меньше, а температура воздуха составит - 18 градусов. Влажность около 80%.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25