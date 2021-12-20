Председатель одного из тюменских СНТ расчищает дороги самостоятельно

Его джип оборудован ковшом, который помогает ему в снежный декабрь. Стоит отметить, что сам Андрей на коньках не катается.
Ковш иногда помогает расчищать местные дороги, особенно сейчас, когда на Тюменский район обрушились серьёзные снегопады. В областной столице осадки вызывают большие утренние и вечерние пробки.
Снегопады продлятся в Тюменском районе до конца года. При этом ожидаются заморозки до – 25 градусов. Ближе к 29 декабря осадков станет меньше, а температура воздуха составит - 18 градусов. Влажность около 80%.