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На перекрёстке Широтной и Пермякова из-за ДТП возникла пробка

20 декабря 2021, 13:44
Фото: 2ГИС
В Тюмени 20 декабря на перекрёстке Широтной и Пермякова произошло ДТП, сообщают очевидцы.

Здесь столкнулись две легковые машины.

Пострадали только автомобили, из-за перекрытой полосы движение пробка на Пермякова растянулась на 1,6 км. Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД.

Стоит отметить, что к 18:30 в Тюмени отмечается пробки в 8 баллов, на Мельникайте автобус на аварийке перекрывает 1,5 полосы. Из-за этого в районе Харьковской возникла километровая пробка. Всего в час пик произошло 4 ДТП. Серьёзные затруднения в районе Червишевского тракта при выезде из города. Тут растянулась пробка на 3 км. До 2-3 км/ч снизилась скорость на 50 лет Октября и Профсоюзной.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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