На перекрёстке Широтной и Пермякова из-за ДТП возникла пробка

Стоит отметить, что к 18:30 в Тюмени отмечается пробки в 8 баллов, на Мельникайте автобус на аварийке перекрывает 1,5 полосы. Из-за этого в районе Харьковской возникла километровая пробка. Всего в час пик произошло 4 ДТП. Серьёзные затруднения в районе Червишевского тракта при выезде из города. Тут растянулась пробка на 3 км. До 2-3 км/ч снизилась скорость на 50 лет Октября и Профсоюзной.