47 детей заболели COVID-19 за сутки в Тюменской области

Не могут не радовать показатели выздоровевших за сутки в Тюменской области — с больничного вышли 715 человек. Еще 33 752 тюменца находятся под медицинским наблюдением, 26 из них — на ИВЛ. В Югре успешно закончили курс лечения 199 горожан, на Ямале выписали по выздоровлению 165 пациентов.