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47 детей заболели COVID-19 за сутки в Тюменской области

20 декабря 2021, 09:11
Фото: 1Mi
На 20 декабря в России зарегистрировали 27 022 случая коронавируса. В Тюменской области показатели начали немного снижаться — за сутки заболели 296 человек, 47 из них дети, сообщили в Оперативном штабе.
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Дети

«В Тюменской области за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили 296 человек, а за все время заразились 86 973 жителей. В ХМАО заболели 194 человека, а в ЯНАО — 110 ямальцев», — уточнили в ведомстве.

За все время пандемии в России COVID-19 диагностирован у 10 241 812 граждан. От новой инфекции за весь период скончались 298 222 россиянина. На 20 декабря зафиксировали 1 019 летальных исходов.

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В Тюменской области от ковида умерли 14 человек, в Ханты-Мансийском АО за 24 часа скончались 6 жителей, а в Ямало-Ненецком АО — 2 человека.

Не могут не радовать показатели выздоровевших за сутки в Тюменской области — с больничного вышли 715 человек. Еще 33 752 тюменца находятся под медицинским наблюдением, 26 из них — на ИВЛ. В Югре успешно закончили курс лечения 199 горожан, на Ямале выписали по выздоровлению 165 пациентов.

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#Новости#Дети#Коронавирус#Тюмень#Анна Доронина#Коронавирус COVID-19
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