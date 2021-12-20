47 детей заболели COVID-19 за сутки в Тюменской области

«В Тюменской области за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили 296 человек, а за все время заразились 86 973 жителей. В ХМАО заболели 194 человека, а в ЯНАО — 110 ямальцев», — уточнили в ведомстве.
За все время пандемии в России COVID-19 диагностирован у 10 241 812 граждан. От новой инфекции за весь период скончались 298 222 россиянина. На 20 декабря зафиксировали 1 019 летальных исходов.
В Тюменской области от ковида умерли 14 человек, в Ханты-Мансийском АО за 24 часа скончались 6 жителей, а в Ямало-Ненецком АО — 2 человека.
Не могут не радовать показатели выздоровевших за сутки в Тюменской области — с больничного вышли 715 человек. Еще 33 752 тюменца находятся под медицинским наблюдением, 26 из них — на ИВЛ. В Югре успешно закончили курс лечения 199 горожан, на Ямале выписали по выздоровлению 165 пациентов.