Коронавирус особенно опасен для беременных женщин

Трое пациенток физически были здоровы, хронических заболеваний не имели. У одной женщины было ожирение, а еще одна болела ожирением и сахарным диабетом. Всем им было от 28 до 37 лет, кто-то рожал впервые, а у кого-то уже есть дети.