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Коронавирус особенно опасен для беременных женщин

17 декабря 2021, 06:47
Фото: 1Mi
В Тюменской области за 2021 год в моногоспитале от коронавируса скончались 5 женщин. У четверых беременности уже не было, однако организм не справился — именно беременность сильно утяжеляет течение болезни, сообщили в региональном Оперштабе.
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Дети

Беременность такой же отягчающий фактор при коронавирусной инфекции, как и ожирение, хронические заболевания. 4 женщины на момент смерти уже не были беременны. Им проводили интенсивную терапию, но тело уже не могло бороться.

Трое пациенток физически были здоровы, хронических заболеваний не имели. У одной женщины было ожирение, а еще одна болела ожирением и сахарным диабетом. Всем им было от 28 до 37 лет, кто-то рожал впервые, а у кого-то уже есть дети.

Как правило, беременные поступали в госпиталь с агрессивным течением COVID-19, затем у них резко ухудшалось состояние. Уже на 1-3 сутки их помещали в реанимацию, проводили заместительную дыхательную, почечную терапию, делали сначала неинвазивную, а после инвазивную вентиляцию легких.

Беременные тюменки чаще болеют коронавирусом в средней и тяжелой формах
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Врачи работали сообща: с помощью телеконсультаций тюменским специалистам помогали профессионалы из Федерального центра акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова. Для каждой из пациенток совместно были разработаны рекомендации, терапия корректировалась в зависимости от состояния.

К сожалению, проявлялись необратимые осложнения, наступала смерть на фоне беременности. Три ребенка погибли внутри утробы, двое появились на свет живыми, но один из них родился раньше срока. Женщинам, планирующим беременность, стоит заранее позаботиться о сложностях пандемии и пройти вакцинацию еще до беременности.

Если будущая мама не успела привиться до беременности, то сделать это можно после 22 недели. Перед этим необходимо проконсультироваться с врачом. Также женщине, ожидающей малыша, рекомендуется минимизировать контакты с людьми, посещать общественные места только по необходимости, регулярно мыть тщательно руки.

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