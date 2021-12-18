Тюменцы могут принять участие в конкурсе по дизайну новогодних открыток

Новогодние праздники неумолимо приближаются. Пришло время задуматься о подарках для своих близких и друзей. Это можно сделать не только с удовольствием, но и с пользой.

«Медиацентр | Тюмень» запускает конкурс на лучший дизайн новогодней открытки среди жителей областной столицы. Желающие проявить свой креатив и талант должны оформить открытку (ручной работы или посредством графического редактора) и опубликовать ее на своей личной странице ВКонтакте с хэштегом #будьближе72. Работы также можно присылать в личные сообщения группы организаторов конкурса. К участию допускаются лица от 14 до 35 лет. Работы принимаются до 22 декабря. 5 лучших открыток будут отбираться путем зрительского голосования. Авторы данных работ получат сборники лучших дизайнов. Специализированное жюри проведет отбор лучшей работы, автору которой достанется умная колонка «Яндекс Мини». Открытки лауреатов будут распечатаны и выставлены в различных пространствах города.