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Социальный контракт для малоимущих в Тюмени в 2022 году

17 декабря 2021, 13:08
Фото: pixabay.com
Социальный контракт для малоимущих в Тюмени в 2022 году
Социальный контракт для малоимущих — мера адресной поддержки со стороны государства, которой могут воспользоваться российские семьи и те, кто живет один.

Условие для заключения социального контракта — статус «малоимущий», который должен официально иметь заявитель или семья, претендующая на поддержку. Только в этом случае они могут рассчитывать на помощь — однократные или регулярные (ежемесячные) выплаты, возможности для обучения и работы.

Какие условия для оформления социального контракта в регионе?

Социальный контракт для малоимущих в 2022 году россияне могут заключить с государством на тех же условиях, что и в 2021 году. Общие требования устанавливаются на федеральном уровне, тогда как субъекты Федерации могут дополнять их на свое усмотрение, выбирая новые меры, предлагая определенные условия.

В Тюменской области, согласно ФЗ РФ № 178, возможность заключить социальный контракт есть у граждан, относящихся к следующим категориям:

  • семьи с подтвержденным статусом малоимущих;
  • гражданин, который живет один и на законных основаниях имеет статус »малоимущий».

Соответствующее право также имеют все резиденты региона, которые могут доказать и подтвердить путем представления соответствующих документов и справок, что их суммарный доход за месяц не превышает одного размера прожиточного минимума по области, и тот факт, что ситуация, в которой они оказались, возникла не по их собственной вине.

Какие условия для оформления социального контракта в регионе?
Фото: pixabay

Документы для оформления социального контракта

Что нужно для оформления социального соглашения и участия в соответствующей социальной программе? В первую очередь малоимущий должен собрать документы:

  • заявление по установленному образцу с подписями каждого члена семьи (если она есть) либо согласия, подготовленные в письменном виде;
  • паспорта граждан РФ;
  • свидетельства из ЗАГСа — о рождении, о заключении брака;
  • справки о постановке на учет в центре занятости;
  • справки о том, что заявитель работает по бессрочному или срочному трудовому договору;
  • 2-НДФЛ (справка о зарплате);
  • справка, подтверждающая факт получения пенсии и ее размер;
  • справка, в которой отражаются выплаты в рамках получения пособия по безработице.

Для того чтобы заключить социальный государственный контракт, нужно подготовить справку об инвалидности (при ее наличии) и ряд документов, отражающих оплату различных обязательных расходов.

После того как заявление и все документы будут поданы в органы социальной защиты, сотрудники начнут изучать обращение и принимать по нему решение. Обязательная процедура — собеседование с заявителем, в рамках которого он будет отвечать на вопросы, предоставлять информацию о тех проблемах, которые имеет сам малоимущий или/и его семья.

Документы для оформления социального контракта
Фото: pixabay.com

Направления социальной поддержки по контракту

Социальное соглашение имеет ключевую цель — повысить уровень жизни заявителя или семьи, имеющей статус малоимущей. При рассмотрении каждого из заявлений органы соцзащиты ориентируются на индивидуальный фактор, в том числе и в рамках подбора условий действия соглашения.

Государство, предоставляя гражданам возможность заключить социальный контракт, предлагает варианты помощи в нескольких направлениях:

  • содействие при поиске и получении работы, как в пределах Тюменской области, так и в других субъектах Федерации;
  • содействие в получении дополнительного образования, если оно необходимо;
  • содействие при начале ведения хозяйства подсобного типа.

Также оказывается содействие и на старте любых начинаний, направленных на повышение благосостояния и социального уровня.

Размеры выплат по контракту

Действие, которое имеет социальный контракт, распространяется на определенный период. В этот период малоимущий может рассчитывать на социальную помощь, которая предоставляется в следующем формате:

  • пособие — выплачивается единовременно или регулярно (каждый месяц);
  • назначение надбавки к уже получаемой заявителем зарплате;
  • субсидии, которые могут покрывать или компенсировать расходы на занятия бизнесом или на обучение.
Размеры выплат по контракту
Фото: pixabay.com

В Тюменской области выплаты зафиксированы в следующих размерах:

  • 12 196 руб. — в процессе подбора места для трудоустройства (при условии учета в центре занятости населения и наличия статуса безработного);
  • до 30 000 руб. — оплата обучения, которое предусмотрено разработанной и предложенной программой;
  • 6 098 руб. (каждый месяц) — в процессе получения дополнительного образования или обучения, в течение 3 месяцев;
  • 12 196 руб. (в течение 3 месяцев) — после официального выхода на работу;
  • до 250 000 руб. — помощь на старте деятельности в качестве ИП;
  • до 100 000 руб. — помощь тем, кто занимается подсобным хозяйством.

Также помощь в размере 12 196 руб. ежемесячно предоставляется на нужды первоочередной категории семьям, в которых насчитывается от пяти несовершеннолетних детей.

Срок действия социального контракта

Социальный контракт, согласно ФЗ РФ № 178, имеет определенный срок действия, который ограничен

  • три месяца — минимальный срок;
  • один год — максимальный срок.

Если специалисты органов социальной защиты сочтут необходимым, то срок действия может быть продлен.

Социальное соглашение может быть прекращено в силу таких обстоятельств:

  • малоимущий сменил место жительства и уехал из Тюменской области;
  • проверка выявила, что заявитель предоставил недостоверную информацию.

Кроме того, государственный социальный контракт прекращается фактически в том случае, если малоимущий подал в соцзащиту поддельные справки и документы.

Если в том, что соцконтракт прекращен, виноват заявитель/семья, он обязан вернуть финансовую помощь в полном объеме. На возврат дается срок — 1 месяц.

Где можно оформить контракт?

Заявление на социальный контракт и комплект необходимых документов резиденты Тюменской области могут направить в местные органы социальной защиты.

Следует отметить, что малоимущий заявитель или его семья заключает соцконтракт с регионом.

Где можно оформить контракт?
Фото: pixabay.com

Органы соцзащиты

В Тюмени органы социальной защиты населения осуществляют прием по адресам:

  • ул. Холодильная, 120/2;
  • ул. Республики, 83.

Время приема граждан необходимо уточнять.

МФЦ

В Тюмени МФЦ открыты по адресам:

  • ул. Тимофея Чаркова, 60;
  • ул. Уездная, 4;
  • ул. 50 лет Октября, 57а;
  • ул. Щербакова, 98/3;
  • ул. 30 лет Победы, 95/2;
  • ул. Первомайская, 50/1.

График работы многофункциональных центров — будние дни и суббота; воскресенье — выходной. Записываться на подачу документов необходимо заблаговременно.

«Госуслуги»

Подать заявление на соцконтракт можно на портале «Госуслуги». Подача осуществляется в несколько этапов:

  • прохождение регистрации на сайте и получение учетной верифицированной записи;
  • заполнение соответствующего заявления в режиме онлайн — для этого нужно перейти в личный кабинет.

Далее заполненное заявление и заранее подготовленные цифровые копии документов отправляются в соцзащиту. О результатах проверки заявитель будет информирован сообщением в личном кабинете.

#Новости#Семья#Помощь#Многодетные семьи#Социальная поддержка#Малоимущие семьи#Деньги#Юлия Кононенко#Общество
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