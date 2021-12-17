Социальный контракт для малоимущих в Тюмени в 2022 году

Соответствующее право также имеют все резиденты региона, которые могут доказать и подтвердить путем представления соответствующих документов и справок, что их суммарный доход за месяц не превышает одного размера прожиточного минимума по области, и тот факт, что ситуация, в которой они оказались, возникла не по их собственной вине.