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До 1 марта 2022 года продлили ковидные ограничения в Тюменской области

17 декабря 2021, 09:22
Фото: 1Mi
Сегодня на портале правовой информации появилось постановление, подписанное губернатором Тюменской области. Оно касается изменений в постановлении «О введении режима повышенной готовности». Согласно им, ограничения продлевают до 1 марта 2022 года. Соответственно, Новый год горожане встретят с ограничениями.

В постановлении внесены изменения в пункт, касающийся даты снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Дату «31 декабря 2021 года» заменили на «1 марта 2022 года».

Фото: Портал правовой информации
Фото: Портал правовой информации
Фото: Портал правовой информации

Также появились новые абзацы:

«Мероприятий делового и образовательного характера, проводимых на некоммерческих условиях при соблюдении методических рекомендаций с количеством участников свыше 50 человек, но не превышающих 70% общего количества посадочных мест в помещении»,указано в документе.

Таким образом, жители Тюменской области смогут посещать деловые и образовательные встречи, максимальный порог участников снят.

Также снято ограничение по числу гостей для предприятий общественного питания, организующих свадьбы, банкеты, поминки, корпоративы, культурно-просветительские, театрально-зрелищные и другие мероприятия. Если раньше на них могли собираться по 30 человек максимум, то теперь не более 70% от количества посадочных мест.

Согласно внесенным изменениям, на церемонии бракосочетания до 31 декабря 2021 года могут присутствовать не более 10 участников.

До 1 марта 2022 года тюменцы в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, а при выходе из дома принимать дополнительные меры.

«С 20 января 2022 года ограничения, касающиеся необходимости QR-кодов, применяются отношении следующих объектов: ночных клубов, караоке, дискотек, кальянных, батутных центров, баз отдыха, салонов красоты, соляриев, торгово-развлекательных центров»,указано в постановлении. Подробный список организаций прикреплен выше.

До 20 января 2022 года жителям Тюменской области QR-коды все же понадобятся только для входа в кинотеатры, цирки, театры, аквапарки, на спортивные объекты в момент проведения мероприятий, в фитнес-центры и спортивные клубы.

#Новости#Правительство Тюменской области#Коронавирус#Тюмень#Анна Доронина#Коронавирус COVID-19
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