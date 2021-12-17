До 1 марта 2022 года продлили ковидные ограничения в Тюменской области

Также снято ограничение по числу гостей для предприятий общественного питания, организующих свадьбы, банкеты, поминки, корпоративы, культурно-просветительские, театрально-зрелищные и другие мероприятия. Если раньше на них могли собираться по 30 человек максимум, то теперь не более 70% от количества посадочных мест.