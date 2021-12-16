Сегодня вечером на 12 часов в более чем 150 домах в Тюмени отключат воду

Также давление понизится у жителей домов в границах улиц 50 лет ВЛКСМ, Монтажников, район Новопатрушева и Патрушева, а также улица Волостная в микрорайоне Комарово и на улицах Спасской, Губернской, Закалужской, 9 Января и на Московском тракте.
«Весь перечень адресов, где будет отключено водоснабжение, опубликован на официальном сайте в разделе «Отключения водоснабжения», — уточнили в компании.
Протяжённость новых сетей составляет 2 200 метров. Он будет обеспечивать водой четырнадцать многоэтажных домов одного из тюменских жилых комплексов, который находится в районе улиц Ямская и Медовая.