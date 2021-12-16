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Сегодня вечером на 12 часов в более чем 150 домах в Тюмени отключат воду

16 декабря 2021, 10:04
Фото: 1Mi
Сегодня вечером на 12 часов в более чем 150 домах в Тюмени отключат воду
В связи с тем, что «Росводоканал Тюмень» вводит в эксплуатацию новый водовод в 158 многоквартирных жилых домах будет прекращена подача воды сегодня, 16 декабря, с 10 часов вечера до 10 часов утра следующего дня, сообщили в компании.
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Тюмень

Также давление понизится у жителей домов в границах улиц 50 лет ВЛКСМ, Монтажников, район Новопатрушева и Патрушева, а также улица Волостная в микрорайоне Комарово и на улицах Спасской, Губернской, Закалужской, 9 Января и на Московском тракте.

«Весь перечень адресов, где будет отключено водоснабжение, опубликован на официальном сайте в разделе «Отключения водоснабжения», — уточнили в компании.

Протяжённость новых сетей составляет 2 200 метров. Он будет обеспечивать водой четырнадцать многоэтажных домов одного из тюменских жилых комплексов, который находится в районе улиц Ямская и Медовая.

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#Новости#Общество#Отключение воды#Вода#Тюмень#Дарья Гасникова
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