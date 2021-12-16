Сегодня вечером на 12 часов в более чем 150 домах в Тюмени отключат воду

Также давление понизится у жителей домов в границах улиц 50 лет ВЛКСМ, Монтажников, район Новопатрушева и Патрушева, а также улица Волостная в микрорайоне Комарово и на улицах Спасской, Губернской, Закалужской, 9 Января и на Московском тракте.