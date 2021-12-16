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Итоги дня: бесплатные парковки для чиновников, отключение воды, пропавшая женщина

16 декабря 2021, 18:59
Фото: 1Mi
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Глава КПРФ Тюменской области попросила подарить чиновникам бесплатную парковку. Тюменские следователи ищут 35-летнюю женщину, пропавшую на Салаирском тракте. Сегодня вечером на 12 часов в более чем 150 домах в Тюмени отключат воду
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Тюмень

Глава КПРФ Тюменской области попросила подарить чиновникам бесплатную парковку

На заседании областной Думы от главы региональной КПРФ поступило предложение разрешить депутатам бесплатно оставлять автомобили на платных парковках у здания парламента. По мнению Тамары Казанцевой, это можно было сделать в качестве новогоднего подарка.

«На территории Думы можно найти около полусотни парковок для бесплатной парковки наших работников. Со стороны улицы Водопроводной из своего кабинета я смотрю на шестиместную парковку, которая чаще всего пустует. Насколько мне известно, служебные автомобили Думы заезжают за шлагбаум, чтобы высадить депутатов или руководителей комитетов и могут уехать с территории. Поэтому можно освободить десятка два мест для наших работников. Для остальных сотрудников сделать оплату хотя бы в половинном размере — не 30 рублей, а не более 15», — уточнила глава КПРФ.

Как заявила Тамара Казанцева, профкому облдумы стоит позаботиться о членах профсоюза, так как зарплаты у помощников парламента не повышались уже два созыва.

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