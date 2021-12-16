Итоги дня: бесплатные парковки для чиновников, отключение воды, пропавшая женщина

«На территории Думы можно найти около полусотни парковок для бесплатной парковки наших работников. Со стороны улицы Водопроводной из своего кабинета я смотрю на шестиместную парковку, которая чаще всего пустует. Насколько мне известно, служебные автомобили Думы заезжают за шлагбаум, чтобы высадить депутатов или руководителей комитетов и могут уехать с территории. Поэтому можно освободить десятка два мест для наших работников. Для остальных сотрудников сделать оплату хотя бы в половинном размере — не 30 рублей, а не более 15», — уточнила глава КПРФ.