Итоги дня: бесплатные парковки для чиновников, отключение воды, пропавшая женщина

На заседании областной Думы от главы региональной КПРФ поступило предложение разрешить депутатам бесплатно оставлять автомобили на платных парковках у здания парламента. По мнению Тамары Казанцевой, это можно было сделать в качестве новогоднего подарка.
«На территории Думы можно найти около полусотни парковок для бесплатной парковки наших работников. Со стороны улицы Водопроводной из своего кабинета я смотрю на шестиместную парковку, которая чаще всего пустует. Насколько мне известно, служебные автомобили Думы заезжают за шлагбаум, чтобы высадить депутатов или руководителей комитетов и могут уехать с территории. Поэтому можно освободить десятка два мест для наших работников. Для остальных сотрудников сделать оплату хотя бы в половинном размере — не 30 рублей, а не более 15», — уточнила глава КПРФ.
Как заявила Тамара Казанцева, профкому облдумы стоит позаботиться о членах профсоюза, так как зарплаты у помощников парламента не повышались уже два созыва.