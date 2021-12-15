В Тюменской областной больнице № 2 открылось новое кардиологическое отделение

Кроме того, теперь нет необходимости в дополнительных транспортировках пациентов, нуждающихся в дополнительной помощи. Больной, кроме проблем с сердцем, может иметь травмы либо острые сосудистые катастрофы головного мозга, и излишние перемещения между разными больницами могли сказываться на его и без того плохом самочувствии. Как показал тщательный анализ, ежегодно у нас около 80 таких пациентов. Теперь всю необходимую помощь они будут получать в ОКБ № 2».