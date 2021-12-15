В Тюменской областной больнице № 2 открылось новое кардиологическое отделение

Отделение организовано при поддержке правительства Тюменской области, как региональная часть национального проекта «Здравоохранение».
Одновременно специализированное лечение в кардиологии ОКБ № 2 могут проходить 30 человек со стенокардией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда и другими патологиями сердечно-сосудистой системы. В клинике есть возможность таким больным проводить высокотехнологичное лечение, в том числе рентгенэндоваскулярное стентирование артерий, когда все манипуляции выполняются без разрезов, внутрисосудисто. В этом году больницу оснастили новейшим ангиографом с более широкими возможностями в сравнении с предыдущим аппаратом.
В день открытия кардиологическое отделение посетила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.
«Важно каждому из таких больных предоставить своевременную помощь, поэтому сложно переоценить значимость нового специализированного отделения для тюменского здравоохранения. Общее увеличение кардиологических коек в регионе позволит раньше выявлять угрожающие жизни состояния и своевременно направлять больного на лечение»,подчеркнула Наталья Логинова.
Кроме того, теперь нет необходимости в дополнительных транспортировках пациентов, нуждающихся в дополнительной помощи. Больной, кроме проблем с сердцем, может иметь травмы либо острые сосудистые катастрофы головного мозга, и излишние перемещения между разными больницами могли сказываться на его и без того плохом самочувствии. Как показал тщательный анализ, ежегодно у нас около 80 таких пациентов. Теперь всю необходимую помощь они будут получать в ОКБ № 2».
Как рассказал главный врач ОКБ № 2 Роман Паськов, несмотря на то, что отделение только открылось, его наполняемость уже приближена к 100%. И это лишь подчеркивает актуальность расширения спектра медицинской помощи.
«Современная оснащённая больница, оказывающая экстренную неотложную медицинскую помощь, невозможна без кардиологического направления. Своевременное и полное содействие пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями — крайне важный аспект, который позволит спасать жизни», отметил Роман Владимирович.