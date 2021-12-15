Тюменцам расскажут об организации питания в школах и детских садах

В течение двух часов — с 10 утра до 12 часов дня зампрокурора Тюменской области Александр Чернышев совместно с главой областного департамента образования и науки Алексеем Райдером в режиме онлайн будут отвечать на вопросы горожан.
«Всем желающим попасть на приём и задать интересующий вопрос по данной теме, нужно подойти в территориальную прокуратуру по месту жительства в указанное выше время. Вся поступившая информация будет проверена. При необходимости будут приняты необходимые меры реагирования», — пояснили в надзорном ведомстве.
Также информировать о нарушениях в сфере детского питания и узнать о личном приёме можно по номеру 8 (3452) 27-04-68.