Тюменцам расскажут об организации питания в школах и детских садах

«Всем желающим попасть на приём и задать интересующий вопрос по данной теме, нужно подойти в территориальную прокуратуру по месту жительства в указанное выше время. Вся поступившая информация будет проверена. При необходимости будут приняты необходимые меры реагирования», — пояснили в надзорном ведомстве.