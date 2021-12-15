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Тюменцам расскажут об организации питания в школах и детских садах

15 декабря 2021, 04:53
Фото: 1Mi
Тюменцам расскажут об организации питания в школах и детских садах
В пятницу, 17 декабря, тюменцы могут получить консультацию по поводу организации детского питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, сообщили в региональной прокуратуре.
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Тюмень

В течение двух часов — с 10 утра до 12 часов дня зампрокурора Тюменской области Александр Чернышев совместно с главой областного департамента образования и науки Алексеем Райдером в режиме онлайн будут отвечать на вопросы горожан.

«Всем желающим попасть на приём и задать интересующий вопрос по данной теме, нужно подойти в территориальную прокуратуру по месту жительства в указанное выше время. Вся поступившая информация будет проверена. При необходимости будут приняты необходимые меры реагирования», — пояснили в надзорном ведомстве.

Также информировать о нарушениях в сфере детского питания и узнать о личном приёме можно по номеру 8 (3452) 27-04-68.

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#Новости#Школы#Общество#Образование#Детские сады#Тюмень#Дарья Гасникова
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