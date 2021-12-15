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Тюменский суд подтвердил сделку на 2 млн рублей после пожара в СНТ Солнышко

15 декабря 2021, 11:23
Фото: 1Mi
Тюменец приобрёл в СНТ Солнышко участок за 2,5 млн рублей. В мае этого года здесь произошел пожар, сгорело 25 домов.

Вадим К. подал иск в суд, где просил признать недействительным передаточный акт, не переданным земельный участок с имуществом. Все уплаченные деньги он требовал вернуть. Тюменский районный суд отказал в требовании Вадуму К., земельный участок теперь зарегистрирован на него. Деньги (2,5 млн рублей) остаются у прежнего собственника.

Напомним, что в СНТ Солнышко в мае произошел пожар, сюда перекинулся огонь с ближайших лесов, в результате десятки домов и другое имущество сгорело. Общий ущерб превысил десятки миллионов рублей.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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