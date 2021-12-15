Тюменский суд подтвердил сделку на 2 млн рублей после пожара в СНТ Солнышко

Вадим К. подал иск в суд, где просил признать недействительным передаточный акт, не переданным земельный участок с имуществом. Все уплаченные деньги он требовал вернуть. Тюменский районный суд отказал в требовании Вадуму К., земельный участок теперь зарегистрирован на него. Деньги (2,5 млн рублей) остаются у прежнего собственника.