Итоги дня: медики на вертолете, наследство олигарха, вакцинация несовершеннолетних

Как рассказали «Нашему городу» в региональном департаменте здравоохранения, в начале 2022 года начнут ставить прививки детям. Пройти вакцинацию смогут юные тюменцы в возрасте от 12 до 17 лет. При этом, 15-летние школьники могут сами подписать согласие на прививку, до этого возраста необходимо согласие родителей.