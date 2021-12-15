Итоги дня: медики на вертолете, наследство олигарха, вакцинация несовершеннолетних

Как сообщает Daily Mail, появилось новое завещание тюменского олигарха Олега Бурлакова. Он оставил наследство в 2,7 млрд долларов и яхту Чёрная жемчужина. Известно, что в документе упоминаются дальние родственники, а так же стюардесса его личного самолета София Шевцова.
Forbes оценивает состояние тюменского олигарха примерно в 2,7 млрд $. Стоит отметить, что один из крупных его активов находится в «Стройлесбанке» (74,88%) и ТРЦ «Калинка» (74,9%) в Тюмени.
Олег Бурлаков скончался в этом году от коронавируса.
Между тем, в уходящем году скончались сразу несколько крупных бизнесменов в РФ, среди которых создатель глазированных сырков «Б. Ю. Александров» 73-летний Борис Александров, 61-летний владелец Natura Siberica Андрей Трубников и создатель IPG Photonics, крупнейшего производителя промышленных лазеров, 82-летний Валентин Гапонцев.
Как рассказали «Нашему городу» в региональном департаменте здравоохранения, в начале 2022 года начнут ставить прививки детям. Пройти вакцинацию смогут юные тюменцы в возрасте от 12 до 17 лет. При этом, 15-летние школьники могут сами подписать согласие на прививку, до этого возраста необходимо согласие родителей.
«Так как вся медицинская помощь — это дело добровольное и оказывается после письменного согласия пациента, специалисты на регулярной основе направляют такие документы, в том числе в общеобразовательные учреждения для медосмотров и профилактических прививок, включённых в нацкалендарь», — пояснили в ведомстве.
Стоит отметить, что собирать согласия со школьников и их родителей начали раньше, чтобы понять сколько понадобится препарата, а также организовать соответствующий график вакцинации.