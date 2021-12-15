nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Итоги дня: медики на вертолете, наследство олигарха, вакцинация несовершеннолетних

15 декабря 2021, 18:51
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
Вертолёт с медиками доставил травмированную пациентку. Тюменец-олигарх оставил наследство в 2,7 млрд долларов и яхту Чёрная жемчужина. Тюменцам рассказали, когда начнётся вакцинация несовершеннолетних от COVID-19.
Сюжет
Тюмень

Стало известно о новом завещании тюменского олигарха

Как сообщает Daily Mail, появилось новое завещание тюменского олигарха Олега Бурлакова. Он оставил наследство в 2,7 млрд долларов и яхту Чёрная жемчужина. Известно, что в документе упоминаются дальние родственники, а так же стюардесса его личного самолета София Шевцова.

Forbes оценивает состояние тюменского олигарха примерно в 2,7 млрд $. Стоит отметить, что один из крупных его активов находится в «Стройлесбанке» (74,88%) и ТРЦ «Калинка» (74,9%) в Тюмени.

Олег Бурлаков скончался в этом году от коронавируса.

Между тем, в уходящем году скончались сразу несколько крупных бизнесменов в РФ, среди которых создатель глазированных сырков «Б. Ю. Александров» 73-летний Борис Александров, 61-летний владелец Natura Siberica Андрей Трубников и создатель IPG Photonics, крупнейшего производителя промышленных лазеров, 82-летний Валентин Гапонцев.

Когда в Тюменской области начнётся вакцинация несовершеннолетних от COVID-19?

Как рассказали «Нашему городу» в региональном департаменте здравоохранения, в начале 2022 года начнут ставить прививки детям. Пройти вакцинацию смогут юные тюменцы в возрасте от 12 до 17 лет. При этом, 15-летние школьники могут сами подписать согласие на прививку, до этого возраста необходимо согласие родителей.

«Так как вся медицинская помощь — это дело добровольное и оказывается после письменного согласия пациента, специалисты на регулярной основе направляют такие документы, в том числе в общеобразовательные учреждения для медосмотров и профилактических прививок, включённых в нацкалендарь», — пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что собирать согласия со школьников и их родителей начали раньше, чтобы понять сколько понадобится препарата, а также организовать соответствующий график вакцинации.

Обсуждайте главные темы Тюмени в телеграм — канале «Наш Город».

Материалы по теме
Итоги дня: смертельное ДТП, квартира за 11 млн рублей, концепция будущего паркаИтоги дня: Бузова в Тюмени, детей не выпускали из клуба, как попасть в ТЦ без QR-кодаИтоги дня: «гонконгский грипп», школьники на дистанте, глава отдела ГИБДД УМВД
#Новости#Наследство#Олигархи#Итоги дня#Вакцинация#Врачи#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25