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В Ишиме врачи извлекли осколок стекла из колена 11-летней девочки

14 декабря 2021, 07:43
Фото: пресс-служба «Областной больницы № 4» города Ишима
В Ишиме врачи извлекли осколок стекла из колена 11-летней девочки
После того, как 11-летняя девочка упала с высоты на колено и поранилась, специалисты Областной больницы № 4 в городе Ишим выяснили, что в ране осколок стекла размером 4 на 2,5 см, рассказали в пресс-службе медучреждения.
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Дети

Подросток снимала видеоролик, когда упала с высоты и приземлилась на колено. В районной больнице зашили порез. Однако боль не прекращалась. Заподозрив перелом, ребёнка доставили в ишимскую ОБ № 4, где травматологи на компьютерном томографе увидели инородный предмет и направили юную пациентку на операцию.

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«Треугольное стекло через глубокую рану проникло в сустав. Но, к счастью, связки не были повреждены. Поэтому серьёзных последствий для здоровья ребёнка в дальнейшем быть не должно», — пояснил заведующий травматологическим отделением медучреждения Анатолий Киприн.

Врачи наблюдали за пациенткой на протяжении 5-и дней. После чего школьница отправилась домой.

Врачи обращаются к родителям с просьбой, регулярно беседовать с несовершеннолетними детьми о всевозможных травмах и их последствиях.

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