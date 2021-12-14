В Ишиме врачи извлекли осколок стекла из колена 11-летней девочки

Подросток снимала видеоролик, когда упала с высоты и приземлилась на колено. В районной больнице зашили порез. Однако боль не прекращалась. Заподозрив перелом, ребёнка доставили в ишимскую ОБ № 4, где травматологи на компьютерном томографе увидели инородный предмет и направили юную пациентку на операцию.