В Ишиме врачи извлекли осколок стекла из колена 11-летней девочки

Подросток снимала видеоролик, когда упала с высоты и приземлилась на колено. В районной больнице зашили порез. Однако боль не прекращалась. Заподозрив перелом, ребёнка доставили в ишимскую ОБ № 4, где травматологи на компьютерном томографе увидели инородный предмет и направили юную пациентку на операцию.
«Треугольное стекло через глубокую рану проникло в сустав. Но, к счастью, связки не были повреждены. Поэтому серьёзных последствий для здоровья ребёнка в дальнейшем быть не должно», — пояснил заведующий травматологическим отделением медучреждения Анатолий Киприн.
Врачи наблюдали за пациенткой на протяжении 5-и дней. После чего школьница отправилась домой.
Врачи обращаются к родителям с просьбой, регулярно беседовать с несовершеннолетними детьми о всевозможных травмах и их последствиях.