У Масловского взвоза в Тюмени заливают большой каток на 1 800 квадратных метров

Его площадь составит 1 800 «квадратов».
Возле катка установят сферический шатер размером 14×14 метров. Это позволит обеспечить работу пункта обогрева и проката коньков для тюменцев. Для личных вещей поставят шкафчики.
«На катке запланировано проведение бесплатных занятий и мастер-классов „Ледовая феерия“ для всех желающих с участием инструкторов по спорту», — отмечают организаторы работы катка.
Набережная имеет уклоны, поэтому сам проект заливки технически сложен. Скорее всего поверхность придётся дополнительно выравнивать.
Ранее «Наш город» сообщал, что самая большая горка в городе (более 6 метров длинной) находится в экопарке Затюменский.