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У Масловского взвоза в Тюмени заливают большой каток на 1 800 квадратных метров

14 декабря 2021, 11:15
Фото: "Тюмень-наш дом"
Огромный каток готовят к открытию у Масловского взвоза в Тюмени, сообщает МКУ «ТюменьГорМост».

Его площадь составит 1 800 «квадратов».

Возле катка установят сферический шатер размером 14×14 метров. Это позволит обеспечить работу пункта обогрева и проката коньков для тюменцев. Для личных вещей поставят шкафчики.

«На катке запланировано проведение бесплатных занятий и мастер-классов „Ледовая феерия“ для всех желающих с участием инструкторов по спорту», — отмечают организаторы работы катка.

Набережная имеет уклоны, поэтому сам проект заливки технически сложен. Скорее всего поверхность придётся дополнительно выравнивать.

Ранее «Наш город» сообщал, что самая большая горка в городе (более 6 метров длинной) находится в экопарке Затюменский.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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