Тюменка после перелёта получила собаку в поломанной переноске

«Акт повреждений в страховую составила сразу. Не факт, что решения будут в нашу пользу, и собаке моей от этого легче не будет, но просто так оставлять это не буду. Раньше пёс прекрасно ездил в боксе и любил спать в нём, а теперь вообще не хочет заходить туда», — рассказала тюменка.