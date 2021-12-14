Тюменка после перелёта получила собаку в поломанной переноске

Девушка уточнила, что сотрудники, перевозившие бокс, нисколько не смутились произошедшим и ответили, что это нормально: «К счастью пластик, скрепленный болтами и жгутами, не разлетелся полностью и Вегасу [кличка собаки] не удалось выбраться. На мой вопрос, что произошло, последовало: „а что вы хотите, такое бывает“. Я в курсе, что бывает халатность, равнодушие и жестокость».
Юлия также уточнила, что билет Тюмень — Москва/Санкт-Петербург с весом до 32 кг стоил 5 тысяч рублей в одном направлении. И несмотря на то, что багаж застрахован, а все необходимые заявления в инстанции написаны, её любимец напуган случившимся.
«Акт повреждений в страховую составила сразу. Не факт, что решения будут в нашу пользу, и собаке моей от этого легче не будет, но просто так оставлять это не буду. Раньше пёс прекрасно ездил в боксе и любил спать в нём, а теперь вообще не хочет заходить туда», — рассказала тюменка.
Многие комментаторы поддержали пострадавшую и пожаловались на испорченный багаж: «С багажом вечно беспредел. Я не раз уже чемодан с оторванными ручками и колёсами получал».
А кто-то остался без детских вещей: «У нас сломали в аэропорту Тюмени коляску, недешёвую. Но крайних не нашли. Хотя давно было, но осадок остался».