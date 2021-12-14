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Самая большая новогодняя горка находится в экопарке Затюменский в Тюмени

14 декабря 2021, 10:30
Фото: Тюмень-наш дом
Рабочие начали установку первых деревянных горок в центре Тюмени, сообщает «Тюмень – наш дом».
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Тюмень

На первом этапе будут установлены три полутораметровые горки на Цветном бульваре, ещё две на площади 400-летия Тюмени. К 20 декабря на главной площади города появятся два двухметровых сооружения. Ближе к Новому году начнётся заливка.

Одна большая двухметровая горка появится в сквере Пограничников на 70 лет Октября. Залиты горки в Сквере Депутатов, в экопарке Затюменский (здесь она самая большая, почти 6 метров).

Ближе к Новому году в Тюмени появится праздничная иллюминация и дополнительные арт-объекты. Большая часть мероприятий в этом году будет проводиться онлайн из-за эпидемии. Помимо центральных улиц в Тюмени украсят и придомовые территории.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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