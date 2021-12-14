Самая большая новогодняя горка находится в экопарке Затюменский в Тюмени

На первом этапе будут установлены три полутораметровые горки на Цветном бульваре, ещё две на площади 400-летия Тюмени. К 20 декабря на главной площади города появятся два двухметровых сооружения. Ближе к Новому году начнётся заливка.
Одна большая двухметровая горка появится в сквере Пограничников на 70 лет Октября. Залиты горки в Сквере Депутатов, в экопарке Затюменский (здесь она самая большая, почти 6 метров).
Ближе к Новому году в Тюмени появится праздничная иллюминация и дополнительные арт-объекты. Большая часть мероприятий в этом году будет проводиться онлайн из-за эпидемии. Помимо центральных улиц в Тюмени украсят и придомовые территории.