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Ольга Бузова презентовала фильм «Ёлки-8» в Тюмени и станцевала от радости

14 декабря 2021, 07:16
Ольга Бузова приняла участие в премьерном показе фильма «Ёлки-8» в Тюмени. Главным участником события стала телеведущая и певица Ольга Бузова, которая вошла в актерский состав тюменской новеллы. Сценарий тюменской киноистории написали наши земляки — сценаристы. На показе наградили участников съемок фильма в Тюмени.

Открыли показ актриса Ольга Бузова и директор Департамента общественных связей Павел Белявский. Они рассказали о истории создания тюменской новеллы и локациях, где проходили съемки фильма «Ёлки-8».

По сюжету в Тюмень приезжает известный московский актер на концерт Ольги Бузовой, а его встречает тюменская студентка и помогает проводить концерт.

В тюменской новелле показаны сразу несколько локаций: аквапарк «Лето Лето», горячие источники «Верхний бор», рестораны и центральные улицы Тюмени - все очень узнаваемо и красиво.

Ольга Бузова не смогла сдержать эмоции и во время показа фильма начала танцевать прямо в кинозале под свою песню.

#Максим Карпиков#Видео
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