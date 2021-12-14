Ольга Бузова презентовала фильм «Ёлки-8» в Тюмени и станцевала от радости

Ольга Бузова приняла участие в премьерном показе фильма «Ёлки-8» в Тюмени. Главным участником события стала телеведущая и певица Ольга Бузова, которая вошла в актерский состав тюменской новеллы. Сценарий тюменской киноистории написали наши земляки — сценаристы. На показе наградили участников съемок фильма в Тюмени.

Открыли показ актриса Ольга Бузова и директор Департамента общественных связей Павел Белявский. Они рассказали о истории создания тюменской новеллы и локациях, где проходили съемки фильма «Ёлки-8». По сюжету в Тюмень приезжает известный московский актер на концерт Ольги Бузовой, а его встречает тюменская студентка и помогает проводить концерт. В тюменской новелле показаны сразу несколько локаций: аквапарк «Лето Лето», горячие источники «Верхний бор», рестораны и центральные улицы Тюмени - все очень узнаваемо и красиво. Ольга Бузова не смогла сдержать эмоции и во время показа фильма начала танцевать прямо в кинозале под свою песню.