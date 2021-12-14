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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли три человека

14 декабря 2021, 14:43
Фото: ГИБДД
На трассе в Уватском районе в ДТП Дэу и грузовика погибли три человека, сообщает ГИБДД.

Трагедия произошла на 356 км дороги Тюмень – ХМАО. Дэу выехала на встречку и врезалась с полуприцепом Мерседес. Водитель и пассажиры Дэу погибли на месте.

Для разбирательств в происшествии на место прибыли два наряда инспекторов ГИБДД. Все обстоятельства инцидента выясняются. Машины восстановлению не подлежат.

Тела погибших доставали из машины сотрудники МЧС.

Ранее «Наш город» сообщал о смертельной аварии на трассе Тюмень – Курган. Здесь автомобиль Land Cruiser врезался в Volvo XC60, погибла 32-летняя женщина. Оба транспортных средства вылетели в кювет и серьёзно пострадали в дорожном происшествии.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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