На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли три человека

Ранее «Наш город» сообщал о смертельной аварии на трассе Тюмень – Курган. Здесь автомобиль Land Cruiser врезался в Volvo XC60, погибла 32-летняя женщина. Оба транспортных средства вылетели в кювет и серьёзно пострадали в дорожном происшествии.