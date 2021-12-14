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Многопрофильный медицинский центр с операционной построят в Тюмени за 1 млрд рублей

14 декабря 2021, 11:47
Фото: 1Mi
В Тюмени появится семейный медцентр площадью 4 500 квадратных метров и пропускной способностью не менее 130 000 посещений в год, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
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Тюмень

Организация будет располагать оборудованием для лучевой диагностики и УЗИ. Здесь будет представлен хирургический блок (несколько операционных) и более 30 кабинетов для приёма пациентов для врачей разного профиля. При необходимости до 40 пациентов могут оставить в стационаре для лечения.

Проект реализует компания Медскан. Стоимость медицинского центра составит почти миллиард рублей.

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года АО «Медскан» и Газпромбанк (ГПБ) подписали документ, предусматривающий инвестиции в данную программу по всей стране на сумму не менее 70 миллиардов рублей.

Ожидается, что в этом сегменте «Медскан» создаст ощутимую конкуренцию для тюменских частных врачей.

Месяцем ранее на очередном заседании Экспертного совета в Инвестиционном агентстве Тюменской области были рассмотрены 10 инвестпроектов, общий объём вложений которых составил 7 836,86 миллионов, рассказали в агентстве.

В Тюмени будет оборудован глэмпинг-парк. В Тюменском районе оборудовано производство быстровозводимых модульных конструкций. В Казанском районе построят оборудованную СТО для сельскохоозяйственной техники и цех по переработке древесины.

В Нижнетавдинском районе откроется пансионат по уходу за пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями. В Абатском районе организовано рыбоводческое хозяйство, на территории которого смогут отдохнуть рыбаки и туристы.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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