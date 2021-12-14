Многопрофильный медицинский центр с операционной построят в Тюмени за 1 млрд рублей

Организация будет располагать оборудованием для лучевой диагностики и УЗИ. Здесь будет представлен хирургический блок (несколько операционных) и более 30 кабинетов для приёма пациентов для врачей разного профиля. При необходимости до 40 пациентов могут оставить в стационаре для лечения.