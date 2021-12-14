Многопрофильный медицинский центр с операционной построят в Тюмени за 1 млрд рублей

Организация будет располагать оборудованием для лучевой диагностики и УЗИ. Здесь будет представлен хирургический блок (несколько операционных) и более 30 кабинетов для приёма пациентов для врачей разного профиля. При необходимости до 40 пациентов могут оставить в стационаре для лечения.
Проект реализует компания Медскан. Стоимость медицинского центра составит почти миллиард рублей.
Стоит отметить, что в сентябре 2021 года АО «Медскан» и Газпромбанк (ГПБ) подписали документ, предусматривающий инвестиции в данную программу по всей стране на сумму не менее 70 миллиардов рублей.
Ожидается, что в этом сегменте «Медскан» создаст ощутимую конкуренцию для тюменских частных врачей.
Месяцем ранее на очередном заседании Экспертного совета в Инвестиционном агентстве Тюменской области были рассмотрены 10 инвестпроектов, общий объём вложений которых составил 7 836,86 миллионов, рассказали в агентстве.
В Тюмени будет оборудован глэмпинг-парк. В Тюменском районе оборудовано производство быстровозводимых модульных конструкций. В Казанском районе построят оборудованную СТО для сельскохоозяйственной техники и цех по переработке древесины.
В Нижнетавдинском районе откроется пансионат по уходу за пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями. В Абатском районе организовано рыбоводческое хозяйство, на территории которого смогут отдохнуть рыбаки и туристы.