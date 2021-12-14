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Глава Тюменской области 21 декабря ответит на вопросы тюменцев

14 декабря 2021, 03:51
Фото: Александр Моор Вконтакте
Глава Тюменской области 21 декабря ответит на вопросы тюменцев
На следующей неделе, 21 декабря, в 17 часов вечера глава региона Александр Моор в ходе прямой линии ответит на вопросы местных жителей. Онлайн встречу он анонсировал на своей странице в соцсети «ВК».
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Тюмень

Прямой эфир можно посмотреть на телеканале «Тюменскоое время» и в социальных сетях.

«Традиционно к концу года мы подводим итоги. Поговорим на все волнующие темы», — написал губернатор.

Интересующие вас вопросы можно оставить в комментариях под постом Александра Моора на стене в «ВК». Также проблемы и задачи можно озвучить, написав на электронную почту [email protected], или позвонить по номеру 8 (3452) 515-212 и оставить сообщение об важной для вас теме на автоответчике.

На сегодняшний день, 14 декабря, под постом главы области накопилось уже 174 комментария от горожан.

В начале месяца Александр Моор провел личный прием жителей области. Всем тюменцам, которые обратились за помощью, будет предоставлено все необходимое.

Также одним из важных решений правительства регионе за последнее время жители Тюмени считают мягчение режима проверки QR-кодов. Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены. Власти региона таким образом пошли навстречу местном бизнесу, представители которого ранее написали в адрес главы региона Александра Моора и главного областного санврача Галины Шарухо коллективное письмо с просьбой отменить QR-коды.

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#Новости#Губернатор#Общество#Прямая линия#Тюмень#Дарья Гасникова
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