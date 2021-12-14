Более 3 тысяч тюменских семей улучшили свои жилищные условия

В текущем году в регионе было куплено 155 тысяч квадратных метров жилья, что помогло улучшить условия проживания более 3 тысяч молодых семей, сотрудников бюджетной сферы, а также горожан, переселённых из аварийных домов и льготников из Ямало-Ненецкого АО.
«По информации на первый день декабря, в Тюменской области сдано для проживания 1 275 879 квадратных метров жилья. В общей сложности в этом году планировалось сдать 1 581 000 квадратных метров», — уточнили в правительстве.
В Главном управлении строительства области пояснили, что по плану в регионе будет введено в эксплуатацию порядка 1 599 000 квадратных метров. Также по жилищным программам будет приобретено 135 700 квадратных метров жилья. Таким образом, жилищные условия смогут усовершенствовать почти 2,7 тысяч семей.
Ранее стало известно, что сотни дольщиков получат ключи от своих квартир в долгострое на улице Интернациональной в Тюмени.
Также Тюменская область получит финансовую поддержку. В 2,5 раза будет увеличена федеральная поддержка оснащения оборудованием сосудистых центров. В полтора раза — обеспечение учебных заведений доступом к сети Интернет и специализированным государственным информационным системам. Дополнительные 500 млн выделены на возведение школы в «Ново-Патрушево».