В Госдуме продолжают продвигать закон о блокировке онлайн-магазинов по продаже БАДов

Эксперты считают, что блокировка была бы удобна для «Эвалара», но при этом пострадали бы и потребители, и весь рынок. Тем не менее авторы новой редакции добавили следующий пункт: «запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом пищевых продуктов, не прошедших оценку (подтверждение) соответствия в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании, обращение которых запрещено». Предполагается, что это стало ответом на замечание, которое ранее оставил Минюст к прошлому законопроекту. В соответствии с ним «на БАДы, перевозимые в международных почтовых отправлениях, а также в составе экспресс-грузов как товары для личного пользования, согласно правовым актам ЕАЭС не распространяются требования о техническом регулировании».