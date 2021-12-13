В Госдуме продолжают продвигать закон о блокировке онлайн-магазинов по продаже БАДов

Как отмечают эксперты, данная активность может говорить об учете интересов конкретного производителя, а именно «Эвалара». Данная компания, по их мнению, получит выгоду от досудебной блокировки сайтов, торгующих БАДами, обладающими международными сертификатами качества. Новые поправки связаны с 3 статьей федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом пишет Newizv.ru.
Авторы поправок утверждают, что изменения необходимы для повышения качества жизни россиян и укрепления экономики, но эксперты придерживаются другой позиции. По их мнению, мишенью являются конкуренты «Эвалара».
Если обратиться к истории вопроса, то в 2018 году один из авторов поправок, депутат Александр Петров обратился в Генеральную прокуратуру и потребовал блокировать маркетплейс iHerb, который напрямую конкурирует с «Эваларом». Поводом стало обращение главы общественной организации «Народный контроль» Николая Якушева, экс-главы «дочки» «Эвалара» — компании «Биофарматор». В блокировке iHerb было отказано.
В ноябре 2021 года прошла встреча замминистра промышленности и торговли и депутата Госдумы Александра Прокопьева, который просил о продвижении законопроекта, блокирующего попадание импортных БАДов на российский рынок. Стоит отметить, что депутат является сыном генерального директора холдинга «Эвалар» Ларисы Прокопьевой. Журналисты отмечают, что она также была на встрече. После ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в администрацию президента и Правительство России и попросила не спешить с решениями, чтобы не допускать обрушения на рынок волюнтаристского регулирования.
Эксперты считают, что блокировка была бы удобна для «Эвалара», но при этом пострадали бы и потребители, и весь рынок. Тем не менее авторы новой редакции добавили следующий пункт: «запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом пищевых продуктов, не прошедших оценку (подтверждение) соответствия в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании, обращение которых запрещено». Предполагается, что это стало ответом на замечание, которое ранее оставил Минюст к прошлому законопроекту. В соответствии с ним «на БАДы, перевозимые в международных почтовых отправлениях, а также в составе экспресс-грузов как товары для личного пользования, согласно правовым актам ЕАЭС не распространяются требования о техническом регулировании».
Стоит отметить, что нововведения не улучшили законопроект, так как он по-прежнему ориентирован на концепцию блокировки интернет-магазинов на основе исключительно жалоб.