Режиссёр Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни

Он снял фильмы «Асса» и «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». В 2002 году выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и является его бессменным президентом.
Дважды был членом жюри Венецианского кинофестиваля.
В 2016 году получил приз за вклад в мировой кинематограф. В 2016 году получил приз за вклад в мировой кинематограф. За всю свою жизнь он снял 32 фильма, в 4 из них принял участие в эпизодических ролях.
С 1993 года - Народный артист России, лауреат ещё двух государственных премий.