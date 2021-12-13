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Режиссёр Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни

13 декабря 2021, 16:01
Фото: Википедия
В Москве на 78-м году жизни скончался режиссер Сергей Соловьев.

Он снял фильмы «Асса» и «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». В 2002 году выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и является его бессменным президентом.

Дважды был членом жюри Венецианского кинофестиваля.

В 2016 году получил приз за вклад в мировой кинематограф. В 2016 году получил приз за вклад в мировой кинематограф. За всю свою жизнь он снял 32 фильма, в 4 из них принял участие в эпизодических ролях.

С 1993 года - Народный артист России, лауреат ещё двух государственных премий.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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