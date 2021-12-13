nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил гендиректору «Росгосстраха» государственную награду

13 декабря 2021, 08:30
Фото: пресс-служба "Росгосстраха"
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы — в том числе и Генеральному директору «Росгосстраха» Геннадию Гальперину.

«Город живет нормальной жизнью во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале, благодаря вам, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее Москвы. Благодаря вам наш город по-прежнему великий, по-прежнему любим москвичами», — сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии награждения, которая состоялась на днях в столичной мэрии.

От имени Президента России мэр Москвы вручил Генеральному директору ПАО СК «Росгосстрах» Геннадию Гальперину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — этой награды руководитель старейшей страховой компании страны был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

«В первую очередь, эта награда служит наивысшей оценкой руководством страны результатов работы всего многотысячного коллектива компании „Росгосстрах“ — страховых агентов, сотрудников, а особенно наших ветеранов, которые трудятся во всех регионах страны. Я благодарен каждому госстраховцу за вклад в наше общее дело — защиту благосостояния россиян, и нашим клиентам — за доверие к компании со столетней историей», — подчеркнул Геннадий Гальперин.

В год 100-летия «Росгосстраха» коллектив компании был удостоен Почетной грамоты Правительства Москвы за большой вклад в развитие страхового дела, десятки сотрудников компании поощрены почетной грамотой Правительства Москвы, благодарностью и благодарственными письмами Мэра Москвы.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

Материалы по теме
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил «Росгосстрах» со 100-летием«Росгосстрах» отмечает первые 100 лет«Росгосстрах» вошёл в число лучших работодателей России
#Новости#Росгосстрах#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25