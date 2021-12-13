Мэр Москвы Сергей Собянин вручил гендиректору «Росгосстраха» государственную награду

«Город живет нормальной жизнью во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале, благодаря вам, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее Москвы. Благодаря вам наш город по-прежнему великий, по-прежнему любим москвичами», — сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии награждения, которая состоялась на днях в столичной мэрии.