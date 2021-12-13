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Итоги дня: Бузова в Тюмени, детей не выпускали из клуба, как попасть в ТЦ без QR-кода

13 декабря 2021, 18:56
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
Ольга Бузова прилетела в Тюмень на премьеру новогоднего фильма «Ёлки-8». После вечеринки в «Доме культуры» долго не выпускали из клуба. Тюменцам рассказали, как попасть в ТРЦ или кафе без QR-кода.

Тюменских подростков не выпускали из клуба

Вечером 12 декабря в «Доме культуры» прошла вечеринка для аудитории 14+. Однако после веселья дети не могли покинуть здание.

Как выяснилось, в раздевалке для посетителей упала вешалка и вещи перемешались. Так возникла давка. Организаторы мероприятия пытались справиться с ситуацией, используя аккаунт в Instagram.

«Пожалуйста, не парите [вейпы]. Отойдите от гардероба и поднимайтесь в зал. Так дело пойдёт быстрее», — писали организаторы в сторис.

Родители были взволнованы тем, что подростки долго не возвращаются домой и забили тревогу. На место прибыла полиция.

Как попасть в ТРЦ или кафе без QR-кода?

Тюменцы, которые не прошли вакцинацию, могут попасть в торговые центры и рестораны другим путем. Как рассказали в информационном центре областного правительства, преодолеть пропускную систему с QR-кодами моно с отрицательным результатом анализа на COVID-19.

«Если у горожанина нет онлайн свидетельства о вакцинации от коронавируса, выраженного в QR-коде, или меддокументов, подтверждающих перенесённую инфекцию либо противопоказания к прививке (медотвод), посетить объекты, где требуется код, можно с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, который выдан не позднее чем за 72 часа. Также при себе нужно иметь паспорт или военный билет», — уточнили в правительстве.

Стоит отметить, что ранее Роспотребнадзор уменьшил срок действия анализов на COVID-19 с 72 часов до 48.

Ольга Бузова прилетела в Тюмень на премьеру фильма «Ёлки-8»

В областной столице пройдет премьера новогоднего фильма, в котором снялась Ольга Бузова. Российская телеведущая, певица и актриса рассказала в своем Instagram, что прилетит в Тюмень.

«Собираемся в Тюмень. Сколько у вас там? Минус сорок? Напишите, какая температура?» — показывая свой тёплый костюм и ботинки, спросила в своих сторис в Инстаграм перед полётом Бузова.

Стоит отметить, что сьемки картины также проходили в Тюмени. Один из эпизодов фильма происходит на площади 400-летния, куда для массовки пришли около тысячи человек.

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