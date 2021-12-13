Итоги дня: Бузова в Тюмени, детей не выпускали из клуба, как попасть в ТЦ без QR-кода

Вечером 12 декабря в «Доме культуры» прошла вечеринка для аудитории 14+. Однако после веселья дети не могли покинуть здание.
Как выяснилось, в раздевалке для посетителей упала вешалка и вещи перемешались. Так возникла давка. Организаторы мероприятия пытались справиться с ситуацией, используя аккаунт в Instagram.
«Пожалуйста, не парите [вейпы]. Отойдите от гардероба и поднимайтесь в зал. Так дело пойдёт быстрее», — писали организаторы в сторис.
Родители были взволнованы тем, что подростки долго не возвращаются домой и забили тревогу. На место прибыла полиция.
Тюменцы, которые не прошли вакцинацию, могут попасть в торговые центры и рестораны другим путем. Как рассказали в информационном центре областного правительства, преодолеть пропускную систему с QR-кодами моно с отрицательным результатом анализа на COVID-19.
«Если у горожанина нет онлайн свидетельства о вакцинации от коронавируса, выраженного в QR-коде, или меддокументов, подтверждающих перенесённую инфекцию либо противопоказания к прививке (медотвод), посетить объекты, где требуется код, можно с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, который выдан не позднее чем за 72 часа. Также при себе нужно иметь паспорт или военный билет», — уточнили в правительстве.
Стоит отметить, что ранее Роспотребнадзор уменьшил срок действия анализов на COVID-19 с 72 часов до 48.
В областной столице пройдет премьера новогоднего фильма, в котором снялась Ольга Бузова. Российская телеведущая, певица и актриса рассказала в своем Instagram, что прилетит в Тюмень.
«Собираемся в Тюмень. Сколько у вас там? Минус сорок? Напишите, какая температура?» — показывая свой тёплый костюм и ботинки, спросила в своих сторис в Инстаграм перед полётом Бузова.
Стоит отметить, что сьемки картины также проходили в Тюмени. Один из эпизодов фильма происходит на площади 400-летния, куда для массовки пришли около тысячи человек.