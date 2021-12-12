ТПП: Транснациональные компании тормозят развитие экономики замкнутого цикла в РФ

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что экологический сбор в незначительной мере изменит итоговую цену товара. Он считает, что стоит ожидать повышения на несколько копеек. По его мнению, это небольшая плата за право россиян жить в чистой стране. Напомним, что в 2020 году в правительстве утвердили концепцию расширенной ответственной производителей, которая предусматривает данный сбор.