ТПП: Транснациональные компании тормозят развитие экономики замкнутого цикла в РФ

По информации kp.ru, в ходе заседания они проанализировали возможность переноса обязанности по утилизации отходов упаковки на производителей и импортеров. Помимо этого, участники решили заняться вопросом введения 100-процентного норматива утилизации как главного условия построения экономики замкнутого цикла.
Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что экологический сбор в незначительной мере изменит итоговую цену товара. Он считает, что стоит ожидать повышения на несколько копеек. По его мнению, это небольшая плата за право россиян жить в чистой стране. Напомним, что в 2020 году в правительстве утвердили концепцию расширенной ответственной производителей, которая предусматривает данный сбор.
Денис Буцаев рассказал, что в РЭО также заявляют о необходимости внедрения 100% норматива на упаковку. Он считает, что данное нововведение даст возможность повысить уровень утилизации и загрузить существующие мощности по утилизации.
Глава РЭО уверен, что стоимость товаров будет изменяться вне зависимости от расширенной ответственности потребителей. Согласно расчетам РЭО, цены увеличатся на 1-3%.
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Луговой при этом считает, что развитие в РФ экономики замкнутого цикла тормозят именно транснациональные компании. Также парламентарий раскритиковал действия крупных международных корпораций, а именно Pepsi и Procter& Gamble, за затягивание сроков принятия в РФ концепции расширенной ответственности производителей.
Глава комитета Андрей Луговой категоричен в вопросе переноса принятия концепции. Депутат уверен, что компании пытаются манипулировать общественным мнением, затягивая реформу. Он считает, что тем самым создают условия для загрязнения страны и напряжения в обществе. Луговой уверен, что подобная тенденция дестабилизирует ситуацию в России, это уже вопрос национальной безопасности.