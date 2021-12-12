РЭО планирует скорректировать расчеты тарифных планов в сфере обращения с ТКО

Как сообщает 360tv.ru, в рамках совещания участники приняли решение создать рабочую группу. Предполагается, что члены группы будут работать над изменениями тарифно-ценовой политики в сфере ТКО, в частности будет корректироваться нормативно-правовая база. В соответствующие органы будет направлена резолюция. Участники надеются, что уже к следующей тарифной кампании скорректированные документы будут готовы.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что институт регоператоров находится еще на начальной стадии развития, в связи с этим ему следует уделять особое внимание. Глава компании призвал участников дискуссии консолидироваться на площадке ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».
Сообщается, что к банкротству регоператоров могут привести следующие трудности: несоответствие необходимой и нормативной численности и размера оплаты труда персонала, проблемы, возникающие в работе с дебиторской задолженностью, а также несогласованное трактование одних и тех же документов тарифными регуляторами в субъектах РФ и неполный учет расходов регоператора при формировании общей выручки.
Глава ассоциации «Ресурс» Альбина Дударева заметила, что нынешних тарифов для экономики регоператоров не хватает.
«Более того, пытаются залезть и выбрать из отходов все более-менее ценное — каждый, от дворника до компаний, которые видят в мусоре свое вторсырье и деньги. Как выжить в таких ситуациях тем, кто уже влез в долговые обязательства, построив объекты?» — прокомментивроала Альбина Дударева.
В завершение совещания коллеги сошлись во мнении по ряду вопросов. Так, планируется изменить основы ценообразования с учетом экономически обоснованных расходов, составить закрытый список собственных статей расходов, их обоснование и порядок расчета, убрать противоречия из официальных документов, а также создать базу данных юридических и физических лиц или обеспечить допуск к существующей базе.
Отмечается, что представители отрасли объединяются для того, чтобы решать актуальные проблемы вместе, а не поодиночке.