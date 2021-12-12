РЭО планирует скорректировать расчеты тарифных планов в сфере обращения с ТКО

«Более того, пытаются залезть и выбрать из отходов все более-менее ценное — каждый, от дворника до компаний, которые видят в мусоре свое вторсырье и деньги. Как выжить в таких ситуациях тем, кто уже влез в долговые обязательства, построив объекты?» — прокомментивроала Альбина Дударева.