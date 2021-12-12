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Подведены итоги диспансеризации взрослого населения Тюмени

12 декабря 2021, 05:01
Фото: 1Mi
Важное место в тюменском здравоохранении уделяется профилактике и ранней диагностике заболеваний. За 11 месяцев 2021 года в регионе в ходе диспансеризации взрослого населения впервые выявлено более 13 тысяч заболеваний, сообщает пресс-служба профильного департамента.

12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. В этот день весь мир напоминает о том, что жизнь каждого человека важна и необходимо предоставить каждому жителю планеты возможность получить всю необходимую помощь, независимо от различных факторов.

Доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.

Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Значительное продвижение наблюдается и в прогрессе общего вакцинирования населения Тюменской области. Число людей, прошедших вакцинацию в регионе, уже достигло планки в 950 000 человек.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, за неполный 2021 год у более 13 000 жителей были впервые диагностированы различные заболевания:

  • Патологии с характерным повышением артериального давления — 3 250;
  • Ишемическая болезнь сердца — свыше 400;
  • Диабет — 320;
  • Глаукома — более 50;
  • Онкология — около 150.

За 11 месяцев 2021 года у взрослого населения региона выявлено более 200 000 факторов развития хронических неинфекционных заболеваний:

  • Ожирение — 26%;
  • Плохое питание — 19,8%;
  • Пониженная физ. активность — 12,8%;
  • Курение — 8,5%;
  • Высокий сердечно-сосудистый риск — 8,2%;
  • Наследственность — 6,9%;
  • Дислипидемия — 11,5%;
  • Гиперкликемия — 3,5%;
  • Употребление алкоголя — 0,5%;
  • Употребление наркотиков — 0,1%.

Каждому взрослому жителю рекомендуется на регулярной основе проходить диспансеризацию в местных медицинских учреждениях. Это позволит выявить заболевания на ранней стадии и своевременно назначить необходимое лечение.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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