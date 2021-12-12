Подведены итоги диспансеризации взрослого населения Тюмени

12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. В этот день весь мир напоминает о том, что жизнь каждого человека важна и необходимо предоставить каждому жителю планеты возможность получить всю необходимую помощь, независимо от различных факторов.
Доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.
Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Значительное продвижение наблюдается и в прогрессе общего вакцинирования населения Тюменской области. Число людей, прошедших вакцинацию в регионе, уже достигло планки в 950 000 человек.
По данным департамента здравоохранения Тюменской области, за неполный 2021 год у более 13 000 жителей были впервые диагностированы различные заболевания:
За 11 месяцев 2021 года у взрослого населения региона выявлено более 200 000 факторов развития хронических неинфекционных заболеваний:
Каждому взрослому жителю рекомендуется на регулярной основе проходить диспансеризацию в местных медицинских учреждениях. Это позволит выявить заболевания на ранней стадии и своевременно назначить необходимое лечение.