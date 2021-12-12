Подведены итоги диспансеризации взрослого населения Тюмени

12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. В этот день весь мир напоминает о том, что жизнь каждого человека важна и необходимо предоставить каждому жителю планеты возможность получить всю необходимую помощь, независимо от различных факторов.