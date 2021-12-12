Глава региона Александр Моор поздравил жителей с Днем Конституции

Ранее губернатор региона Александр Моор поздравил всех волонтеров и добровольцев. Он отметил, что волонтеры Тюмени ежедневно помогают на пунктах вакцинации, доставляют продукты питания и предметы первой необходимости людям пожилого возраста, инвалидам, ветеранам. Ознакомиться с их добрыми делами или стать частью огромного коллектива можно в группе Центра развития добровольческого движения Тюмени.