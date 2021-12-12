Глава региона Александр Моор поздравил жителей с Днем Конституции

Стоит отметить, что с 2005 года данный внесен в список Памятных дат России и более не является официальным выходным днем.
«Основной Закон Российской Федерации остается прочным фундаментом для стабильного развития нашего государства. Обновленная Конституция закрепляет главные принципы политического устройства, социальной жизни и основные ценности для каждого гражданина России. Опираясь на данные постулаты, все мы сможем сделать страну к процветанию и множественным успехам»заявил глава региона.
— «Я полностью убежден, что уважение к Основному Закону, переживание за судьбу России, любовь к стране и активная созидательная деятельность — это важные элементы в достижении успехов и реализации поставленных задач», — резюмировал свое поздравление губернатор Александр Моор.
Ранее губернатор региона Александр Моор поздравил всех волонтеров и добровольцев. Он отметил, что волонтеры Тюмени ежедневно помогают на пунктах вакцинации, доставляют продукты питания и предметы первой необходимости людям пожилого возраста, инвалидам, ветеранам. Ознакомиться с их добрыми делами или стать частью огромного коллектива можно в группе Центра развития добровольческого движения Тюмени.