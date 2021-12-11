Невменяемый мужчина на базе отдыха «Боровое» избил девочку

Итогом стала серьезно опухшая щека и отсутствие чувствительности в области челюсти. Как сообщают участники происшествия, мужчина был был в невменяемом состоянии и вел себя очень странно.
«Либо очень пьяный, либо под наркотиками»сообщил один из подростков.
Инструктора по безопасности в тот момент рядом не было. Но позже, когда пострадавшие к нему обратились за помощью, он просто ответил: «Понятия не имею, я только пришел сюда».
Жители Тюмени активно обсуждают данный инцидент в комментариях социальных сетей:
«Кошмар, у мужика явно с головой плохо или под наркотиками находился. Надо было полицию вызвать — единственный правильный выход»один из комментариев ВКонтакте.