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Невменяемый мужчина на базе отдыха «Боровое» избил девочку

11 декабря 2021, 04:53
Фото: 1Mi
По сообщениям очевидцев, компания подростков находилась на базе отдыха 10 декабря этого года. Среди подростков также присутствовала девочка 13 лет, которая скатывалась с местной горки. Когда она набрала приличную скорость, то неожиданно мужчина, находившийся рядом со спуском, вытянул руку и нанёс удар девочке в лицо.

Итогом стала серьезно опухшая щека и отсутствие чувствительности в области челюсти. Как сообщают участники происшествия, мужчина был был в невменяемом состоянии и вел себя очень странно.

«Либо очень пьяный, либо под наркотиками»сообщил один из подростков.

Инструктора по безопасности в тот момент рядом не было. Но позже, когда пострадавшие к нему обратились за помощью, он просто ответил: «Понятия не имею, я только пришел сюда».

Жители Тюмени активно обсуждают данный инцидент в комментариях социальных сетей:

«Кошмар, у мужика явно с головой плохо или под наркотиками находился. Надо было полицию вызвать — единственный правильный выход»один из комментариев ВКонтакте.

#Новости#Происшествия#Происшествие#Максим Кондратов#Общество
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