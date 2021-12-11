Абрамченко назвала приоритетным направлением развитие всесторонних связей с Монголией

Россия и Монголия пришли также к договоренности о расширении сотрудничества в промышленной отрасли. В Улан-Баторе организовали в уходящем году экспозицию «Спецмаш-2021», на которой показали образцы современной строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники производства РФ.