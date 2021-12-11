Абрамченко назвала приоритетным направлением развитие всесторонних связей с Монголией

Вице-премьер-министр России поздравила участников мероприятия со 100-летним юбилеем установления дипломатических взаимоотношений между государствами, сообщает 360tv.ru.
Виктория Абрамченко выразила благодарность своему коллеге – вице-премьер-министру Монголии Сайнбуянгийну Амарсайхану, председателю монгольской части комиссии. Она сказала, что признательна ему за организацию визита нашей делегации в Улан-Батор. Одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности России Абрамченко назвала при этом дальнейшее развитие связей с Монголией.
Работа комиссии прошла в конструктивном, дружественной ключе, проинформировала вице-премьер РФ. Стороны детально рассмотрели самые разные актуальные вопросы, входившие в двустороннюю повестку. Речь шла в том числе и о необходимости развития взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной и сельскохозяйственной сферах, в энергетической, промышленной и транспортной отраслях.
Члены комиссии поговорили о самых важных аспектах взаимодействия в части диверсификации имеющихся торговых связей. Отдельно решались вопросы по сотрудничеству государств в энергетической отрасли.
Виктория Абрамченко заявила, что Россия надеется на успешную реализацию совместными усилиями перспективных проектов, которые предполагают строительство газопровода из нашей страны в Китай через монгольские территории, а также значительную модернизацию действующих энергетических объектов и создание новых.
«Один из таких примеров – строительство газопровода Россия - Монголия - Китай, - уточнила Виктория Абрамченко. - В настоящее время мы сосредоточены на проработке технико-экономического обоснования к этому проекту».
В рамках реализации второго проекта планируют модернизировать третью ТЭЦ в Улан-Баторе. Эксперты вышли на финальный этап проработки технико-экономического обоснования данного проекта, сообщила вице-премьер-министр. Контракт заключат, вероятнее всего, ближе к третьему кварталу наступающего года.
Заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии только подтвердило, что оба государства заинтересованы в том, чтобы продолжить укреплять свое сотрудничество в сфере транспорта. Стороны намерены планомерно повышать эффективность Улан-Баторской железной дороги – своего совместного предприятия.
Россия и Монголия пришли также к договоренности о расширении сотрудничества в промышленной отрасли. В Улан-Баторе организовали в уходящем году экспозицию «Спецмаш-2021», на которой показали образцы современной строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники производства РФ.
Российская Федерация изучает в настоящее время возможность обеспечения поставок продукции своего тяжелого машиностроения предприятиям Монголии, работающим в сфере горнодобывающей промышленности. Официальные представители Монголии отметили, в свою очередь, что намерены поставлять нам кожевенное сырье.