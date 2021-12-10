В Тюмени с 6 декабря возобновилась работа пунктов вакцинации в ТРЦ

Во всех мобильных пунктах для тюменцев доступны вакцины Спутник V и Спутник Лайт. На этой неделе прививку можно поставить в ТРЦ Кристалл, ТРЦ Гудвин, ТРЦ Сити Молл и ТРЦ Премьер. С понедельника пункты вакцинации снова доступны для граждан с 8:00 до 18:00.