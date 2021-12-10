В Тюмени с 6 декабря возобновилась работа пунктов вакцинации в ТРЦ

Во всех мобильных пунктах для тюменцев доступны вакцины Спутник V и Спутник Лайт. На этой неделе прививку можно поставить в ТРЦ Кристалл, ТРЦ Гудвин, ТРЦ Сити Молл и ТРЦ Премьер. С понедельника пункты вакцинации снова доступны для граждан с 8:00 до 18:00.
В Легкоатлетическом манеже продолжают работу 4 поликлиники (ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3», ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5», ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8» и ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13»). Всех желающих приглашают на вакцинацию с 8:00 - 20:00.
По последним данным в Тюменской области первую часть вакцины от короновируса получили 944 287 человек. При этом план (80% взрослого населения) 913 000.
К слову сказать, сейчас в Тюмени организована вакцинация маломобильных людей на дому. Специалисты поликлиники № 3 с февраля этого года представляют возможность пройти процедуру вакцинации прямо дома, без лишних рисков для здоровья и неудобств. Услугу предоставляют маломобильным гражданам и лицам с инвалидностью.
Стоит напомнить, что люди старше 65 лет находятся в особой группе риска по новой коронавирусной инфекции. Им особенно важно пройти вакцинацию и снизить шансы не только заболеть, но и уменьшить вероятность крайне тяжелого течения болезни.