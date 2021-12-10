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В Тобольске начали строительство Центра гимнастики за 722 млн рублей

10 декабря 2021, 08:51
Фото: ГУС Тюменской области
В Тобольске начали строительство Центра гимнастики за 722 млн рублей
В городе Тобольске в 7-а микрорайоне на улице Нефтехимиков подрядная компания «ТИТАН-ПРОФИЛЬ» начала строительство спортивного комплекса «Центр гимнастики», на который было выделено 722 миллиона рублей.

Территория огорожена забором, на месте работает техника и специалисты. Четырёхэтажный спорткомплекс в виде гимнастической ленты появится в середине августа 2023 года.

Ранее «Наш Город» рассказывал о современном учреждении с автоматическими трибунами, лифтами и отдельными залами для активных занятий танцами, гимнастикой и другой спортивной хореографией.

«В Центре единовременно смогут находиться до 450 человек, как спортсменов, так и посетителей и болельщиков, а в главном зале до 350», — следует из проекта объекта.

Рядом со спорткомплексом построят большую автомобильную парковку.

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#Новости#Общество#Строительство#Спортивный комплекс#Тюмень#Дарья Гасникова
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