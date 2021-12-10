В Тобольске начали строительство Центра гимнастики за 722 млн рублей

Территория огорожена забором, на месте работает техника и специалисты. Четырёхэтажный спорткомплекс в виде гимнастической ленты появится в середине августа 2023 года.
Ранее «Наш Город» рассказывал о современном учреждении с автоматическими трибунами, лифтами и отдельными залами для активных занятий танцами, гимнастикой и другой спортивной хореографией.
«В Центре единовременно смогут находиться до 450 человек, как спортсменов, так и посетителей и болельщиков, а в главном зале до 350», — следует из проекта объекта.
Рядом со спорткомплексом построят большую автомобильную парковку.