Тюменка отправила на такси два ноутбука мошеннику

«По подозрению в мошенничестве был задержан неоднократно ранее судимый за такие же преступления 33-летний тюменец. Он полностью признал свою вину и сообщил, что сдал имущество потерпевшей в комиссионку и выручил 50 тысяч рублей, которые потратил на себя», — уточнили в ведомстве.