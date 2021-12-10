Тюменка отправила на такси два ноутбука мошеннику

Потерпевшая пояснила, что, когда её техника перестала работать, как положено, она нашла в интернете объявление о ремонте компьютеров. Мнимый мастер заявил женщине, что в её ноутбуках завёлся опасный вирус, поэтому нужно срочно отправить всё ему на такси.
После того, как тюменка так и поступила, «мастер» перестал отвечать на сообщения и звонки. По предварительным данным сумма причинённого ущерба оценили в 120 тысяч рублей.
«По подозрению в мошенничестве был задержан неоднократно ранее судимый за такие же преступления 33-летний тюменец. Он полностью признал свою вину и сообщил, что сдал имущество потерпевшей в комиссионку и выручил 50 тысяч рублей, которые потратил на себя», — уточнили в ведомстве.
На задержанного завели уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Обвиняемый может лишиться свободы на срок до 5 лет.