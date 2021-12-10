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Тюменка отправила на такси два ноутбука мошеннику

10 декабря 2021, 08:23
Фото: 1Mi
Тюменка отправила на такси два ноутбука мошеннику
В полицию пришла 44-летняя тюменка, которая рассказала, что после того, как мастеру по компьютерам отправила на такси два ноутбука и вай-фай роутер для ремонта, он перестал выходить на связь, сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.
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Тюмень

Потерпевшая пояснила, что, когда её техника перестала работать, как положено, она нашла в интернете объявление о ремонте компьютеров. Мнимый мастер заявил женщине, что в её ноутбуках завёлся опасный вирус, поэтому нужно срочно отправить всё ему на такси.

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После того, как тюменка так и поступила, «мастер» перестал отвечать на сообщения и звонки. По предварительным данным сумма причинённого ущерба оценили в 120 тысяч рублей.

«По подозрению в мошенничестве был задержан неоднократно ранее судимый за такие же преступления 33-летний тюменец. Он полностью признал свою вину и сообщил, что сдал имущество потерпевшей в комиссионку и выручил 50 тысяч рублей, которые потратил на себя», — уточнили в ведомстве.

На задержанного завели уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Обвиняемый может лишиться свободы на срок до 5 лет.

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