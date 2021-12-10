Поступающие в тюменские вузы получат дополнительные баллы за знаки ГТО

Абитуриенты, имеющие золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», получат по 3 балла, поступая в Тюменский государственный университет и в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.
«Выпускники школ, которые стремятся учиться в Тюменском индустриальном и Тюменском медицинском университетах, могут рассчитывать на 2 дополнительных балла за любой знак ГТО», — уточнили в правительстве.
Обладателям знаков начислят десять дополнительных баллов при поступлении в Государственный аграрный университет Северного Зауралья.
Чтобы получить медаль по физвоспитанию до начала работы приёмных комиссий и подачи документов в вузы, специалисты рекомендуют выполнять нормативы в конце текущего года, то есть уже сейчас, или в начале следующего.