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Поступающие в тюменские вузы получат дополнительные баллы за знаки ГТО

10 декабря 2021, 04:53
Фото: 1Mi
Поступающие в тюменские вузы получат дополнительные баллы за знаки ГТО
С начала 2022 года пять университетов в Тюмени при поступлении будут начислять дополнительные баллы за знаки ГТО, рассказали в информационном центре регионального правительства.
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Тюмень

Абитуриенты, имеющие золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», получат по 3 балла, поступая в Тюменский государственный университет и в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

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«Выпускники школ, которые стремятся учиться в Тюменском индустриальном и Тюменском медицинском университетах, могут рассчитывать на 2 дополнительных балла за любой знак ГТО», — уточнили в правительстве.

Обладателям знаков начислят десять дополнительных баллов при поступлении в Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

Чтобы получить медаль по физвоспитанию до начала работы приёмных комиссий и подачи документов в вузы, специалисты рекомендуют выполнять нормативы в конце текущего года, то есть уже сейчас, или в начале следующего.

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#Новости#Общество#Спорт#Нормы ГТО#Образование#Тюмень#Дарья Гасникова
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