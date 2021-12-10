Маленькие тюменцы стали меньше мечтать о гаджетах

81% родителей уверены, что знают, что их дети хотят на Новый год. И в этот раз ожидание и реальность у большинства ребят совпадет. Если 2020 году несмотря на то, что первое место в рейтинге детских пожеланий занимали гаджеты (51%), родители собирались дарить в первую очередь игрушки (46%), затем — сладости (36%), а покупку цифровых устройств рассматривают только 34% респондентов. То в 2021 дети больше всего ждут игрушки (48%) — их же собираются дарить и большинство родителей (46%). На втором месте по-прежнему сладости (37%), а на третьем — гаджеты (31%).