Компенсацию в 200 тысяч рублей получил отец после смерти сына из-за драки в Тобольске

Драка произошла зимой 2015 года. Тогда сын истца получил множественные травмы и стал инвалидом.
«В этом же году суд вынес решение о виновности горожанина, который избил молодого человека, в причинении тяжкого вреда здоровью. Подсудимый лишился свободы», — уточнили в суде.
Отец ухаживал за ребёнком на протяжении двух лет, когда в начале 2017 года пострадавший скончался от последствий полученных черепно-мозговых травм. В течение всего этого времени отец также страдал, как физически, так и эмоционально.
Он потребовал компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Тобольский городской суд частично удовлетворил требования и обязал виновника выплатить 200 тысяч рублей.