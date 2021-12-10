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Компенсацию в 200 тысяч рублей получил отец после смерти сына из-за драки в Тобольске

10 декабря 2021, 07:12
Фото: 1Mi
Компенсацию в 200 тысяч рублей получил отец после смерти сына из-за драки
Тобольский городской суд обязал ответчика, из-за побоев которого на протяжении двух лет страдал сын истца, выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
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Тюмень

Драка произошла зимой 2015 года. Тогда сын истца получил множественные травмы и стал инвалидом.

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«В этом же году суд вынес решение о виновности горожанина, который избил молодого человека, в причинении тяжкого вреда здоровью. Подсудимый лишился свободы», — уточнили в суде.

Отец ухаживал за ребёнком на протяжении двух лет, когда в начале 2017 года пострадавший скончался от последствий полученных черепно-мозговых травм. В течение всего этого времени отец также страдал, как физически, так и эмоционально.

Он потребовал компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Тобольский городской суд частично удовлетворил требования и обязал виновника выплатить 200 тысяч рублей.

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#Новости#Компенсация морального вреда#Происшествия#Тяжкий вред здоровью#Тюмень#Дарья Гасникова
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