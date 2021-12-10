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Глава Тюменской области: бизнес и власти должны вместе создавать региональные бренды

10 декабря 2021, 12:23
Фото: Правительство Тюменской области
Усиливающие друг друга бренды, созданные общими усилиями предпринимателей и власти, помогут продвигать тюменские продукты, услуги и регион в целом в России и на международной арене. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, на IX бизнес-форуме «День знаний для предпринимателей».

Тюменский предпринимательский форум всегда затрагивает самые актуальные темы, представляющие серьезный практический интерес для бизнесменов, отметил глава региона. В этом году темой для разговора, в котором приняли участие авторитетные региональные и федеральные эксперты, стало брендирование.

«Во времена нестабильности важно строить долгосрочные планы. Брендирование – это как раз работа на долгосрочную перспективу. Ведь даже сама работа над хорошим брендом позволяет многое осмыслить и систематизировать», подчеркнул Александр Моор.

Губернатор выразил уверенность в том, что регион и предприниматели способны общими усилиями создавать бренды, которые усиливали бы друг друга, работая безо всякой иерархии, но в единой логике.

Тюменский бизнес-форум «День знаний для предпринимателей» организован региональным отделением «Деловой России» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке правительства Тюменской области, фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес».

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