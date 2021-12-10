Глава Тюменской области: бизнес и власти должны вместе создавать региональные бренды

Усиливающие друг друга бренды, созданные общими усилиями предпринимателей и власти, помогут продвигать тюменские продукты, услуги и регион в целом в России и на международной арене. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, на IX бизнес-форуме «День знаний для предпринимателей».

Тюменский предпринимательский форум всегда затрагивает самые актуальные темы, представляющие серьезный практический интерес для бизнесменов, отметил глава региона. В этом году темой для разговора, в котором приняли участие авторитетные региональные и федеральные эксперты, стало брендирование. «Во времена нестабильности важно строить долгосрочные планы. Брендирование – это как раз работа на долгосрочную перспективу. Ведь даже сама работа над хорошим брендом позволяет многое осмыслить и систематизировать», подчеркнул Александр Моор. Губернатор выразил уверенность в том, что регион и предприниматели способны общими усилиями создавать бренды, которые усиливали бы друг друга, работая безо всякой иерархии, но в единой логике. Тюменский бизнес-форум «День знаний для предпринимателей» организован региональным отделением «Деловой России» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке правительства Тюменской области, фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес». Материалы по теме Губернатор Моор поблагодарил медиков за самоотверженную борьбу с COVID-19 Губернатор Моор назвал человеческую жизнь абсолютной ценностью Александр Моор: люди с ОВЗ должны иметь все возможности для самореализации