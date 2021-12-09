Виновник ДТП — дерево: как в Тюмени избавляются от проблемных насаждений

«На Тульской, 12, около 2-го подъезда растет дерево, наклонено на дорогу. Когда едешь на машине — этого не видно. За осень 4 грузовые машины снесли кабину, пытаясь объехать припаркованные машины. Сейчас еще одно ДТП произошло. Жаль водителей, ведь платить за ремонт приходится самим»,объяснили тюменцы в городском паблике.
По словам горожан, они уже обращались в управляющую компанию «Жилсервисуют», но никакой реакции не последовало. Депутатом по 16-му округу числится Алексей Чирков. Интересно, что он уже высказывался про обрезку деревьев.
По мнению депутата, в спорных вопросах, касающихся деревьев, необходимо собирать представителей управляющей компании, активных жильцов, старшего по дому и решать проблему вместе. Это необходимо, так как УК не всегда имеют дополнительные средства на обрезку деревьев.
Кроме того, мнения жителей по этим вопросам тоже разнятся. Например, кому-то в окно стучат ветви дерева или перегораживают свет с улицы, и их это не устраивает. А кто-то наслаждается природой, несмотря на неудобства, и выступает категорически против уничтожения деревьев или кустарников.
Алексей Чирков напомнил, что в принятии решения срубить дерево имеет значение и результат экологической экспертизы. Здоровые деревья с большой вероятностью срубить запретят, однако каждый из случаев нужно рассматривать отдельно. Например, как в случае с Тульской, 12, ведь дерево мешает свободному проезду.
«Наш Город» связался с представителями УК «Жилсервисуют». О проблеме они знают, но решить её не могут в силу законодательства.
«Мы ничего не можем сделать с деревом, пока не получим разрешение от департамента городского хозяйства. Без этого разрешения у нас нет никаких прав, даже если дерево создает аварийную ситуацию. Пока нет документа с печатью — мы ничего не делаем»,подчеркнули в управляющей компании.
На недовольства горожан отреагировали специалисты портала «Тюмень — наш дом». Они пояснили, что содержание зеленых насаждений в порядке — обязанность УК. Кроме того, сотрудники отдела по озеленению города «ЛесПаркХоз» выезжали на Тульскую, 12 и проверяли указанное дерево.
Результатом обследования стал вывод, что дерево находится в удовлетворительном состоянии, признаки аварийности отсутствуют, а потому спиливать его нет необходимости.
Тюменцы обратили внимание на автомобилистов, которые паркуют машины так, что другим участникам движения приходится их объезжать. Они предложили просто изменить сложившиеся для двора нормы парковки, тогда дерево не будет мешать.
«Тут не дерево виновато, а те, кто паркуются на проезде. А если вместо этой газели будет скорая или пожарная…» — размышляют местные жители.
С подобными проблемами в Тюмени уже неоднократно боролись. Если горожане сообщают об аварийных деревьях, упавших стволах и подобных вещах, то на место выезжают специалисты, которые оценивают состояние насаждений и делают вывод.
Так, например, в сентябре текущего года на улице Мельникайте, 95 упало дерево. К счастью, на месте, куда приземлились ветки, автомобиля не было — имущество не повреждено. Об этом тюменцы рассказали в городском паблике.
Уже через несколько часов ситуация была исправлена. Представители портала «Тюмень — наш дом» отчитались, что передали обращение в обслуживающую организацию, а УК, в свою очередь, упавшее дерево спилили и вывезли.