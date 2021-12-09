Виновник ДТП — дерево: как в Тюмени избавляются от проблемных насаждений

«Мы ничего не можем сделать с деревом, пока не получим разрешение от департамента городского хозяйства. Без этого разрешения у нас нет никаких прав, даже если дерево создает аварийную ситуацию. Пока нет документа с печатью — мы ничего не делаем»,подчеркнули в управляющей компании.