В Тюмени в декабре больше всего готовы платить программистам, врачам и продажникам

«Специалист должен планировать ресурсы и обучать коллег-разработчиков. Он должен уметь разрабатывать мобильные приложения. Работать можно, как удалённо из региона, так и в офисе в Москве. Оклад может достигать 200 тысяч рублей», — говорится в предложении.