В Тюмени в декабре больше всего готовы платить программистам, врачам и продажникам

В зависимости от опыта ведущему разработчику готовы ежемесячно платить от 150 до 185 тысяч рублей. IT-компания, которая предоставляет решения для пищевых производств, ищет кандидата с опытом работы не менее трёх лет.
«Специалист должен планировать ресурсы и обучать коллег-разработчиков. Он должен уметь разрабатывать мобильные приложения. Работать можно, как удалённо из региона, так и в офисе в Москве. Оклад может достигать 200 тысяч рублей», — говорится в предложении.
Менеджеру по продажам в компании по грузоперевозкам обещают зарплату в размере 68 тысяч рублей. Работодатель предоставляет премии в случае хороших продаж, корпоративы, подарки для работников и их ребятишек, а также оплачиваемую мобильную связь.
На такой же вакансии один из тюменских автохолдингов предлагает оплату труда в размере 60 тысяч рублей. Для работы необходим аналогичный опыт. При этом будущий руководитель обещает процент от продаж, корпоративные скидки, ДМС и оборудованный офис.
Рейтинг высокооплачиваемых профессий замыкает вакансия стоматолога. Медику этого профиля в Тюмени готовы платить от 60 тысяч рублей. Специалист со средне-специальным или высшим образованием требуется в стоматологическую клинику.