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В Тюмени в декабре больше всего готовы платить программистам, врачам и продажникам

9 декабря 2021, 07:48
Фото: 1Mi
В Тюмени в декабре больше всего готовы заплатить программистам и врачам
Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, что в Тюмени в декабре наниматели готовы больше всего платить программистам, врачам и продажникам.
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Тюмень

В зависимости от опыта ведущему разработчику готовы ежемесячно платить от 150 до 185 тысяч рублей. IT-компания, которая предоставляет решения для пищевых производств, ищет кандидата с опытом работы не менее трёх лет.

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«Специалист должен планировать ресурсы и обучать коллег-разработчиков. Он должен уметь разрабатывать мобильные приложения. Работать можно, как удалённо из региона, так и в офисе в Москве. Оклад может достигать 200 тысяч рублей», — говорится в предложении.

Менеджеру по продажам в компании по грузоперевозкам обещают зарплату в размере 68 тысяч рублей. Работодатель предоставляет премии в случае хороших продаж, корпоративы, подарки для работников и их ребятишек, а также оплачиваемую мобильную связь.

На такой же вакансии один из тюменских автохолдингов предлагает оплату труда в размере 60 тысяч рублей. Для работы необходим аналогичный опыт. При этом будущий руководитель обещает процент от продаж, корпоративные скидки, ДМС и оборудованный офис.

Рейтинг высокооплачиваемых профессий замыкает вакансия стоматолога. Медику этого профиля в Тюмени готовы платить от 60 тысяч рублей. Специалист со средне-специальным или высшим образованием требуется в стоматологическую клинику.

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