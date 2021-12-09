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Тюменские учёные провели крупное исследование 380 человек переболевших COVID

9 декабря 2021, 11:56
Фото: Тюменское Время
Целый год команда медиков наблюдала за состоянием 380 добровольцев в Тюмени.

Каждый переболел COVID, кто-то в лёгкой, кто-то в тяжёлой форме. Тут учёные сделали открытие, у 58% переболевших обнаружены нарушения деформации сердечной мышцы. Это может привести к хронической сердечной недостаточности.

В первые 3 месяца наблюдений подобная проблема была только у 28% наблюдаемых.

«Сердце сокращается, оно деформируется, это нормально. А вот когда эта деформация нарушена, она снижена, вот это уже не хорошо», - отмечает Елена Ярославская, заведующая научной лабораторией Тюменского кардиологического научного центра.

При этом у пациентов может не быть жалоб, по УЗИ сердце будет выглядеть нормально. Вирус оставляет последствия и на лёгкие и на сердце.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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