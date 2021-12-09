Тюменские учёные провели крупное исследование 380 человек переболевших COVID

Каждый переболел COVID, кто-то в лёгкой, кто-то в тяжёлой форме. Тут учёные сделали открытие, у 58% переболевших обнаружены нарушения деформации сердечной мышцы. Это может привести к хронической сердечной недостаточности.
В первые 3 месяца наблюдений подобная проблема была только у 28% наблюдаемых.
«Сердце сокращается, оно деформируется, это нормально. А вот когда эта деформация нарушена, она снижена, вот это уже не хорошо», - отмечает Елена Ярославская, заведующая научной лабораторией Тюменского кардиологического научного центра.
При этом у пациентов может не быть жалоб, по УЗИ сердце будет выглядеть нормально. Вирус оставляет последствия и на лёгкие и на сердце.