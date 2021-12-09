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Тюменец проглотил рыбную кость и заработал воспаление брюшины

9 декабря 2021, 06:07
Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областной больницы №4» (г. Ишим)
Тюменец проглотил рыбную кость и заработал воспаление брюшины
Врачи заподозрили симптомы разлитого перитонита, то есть воспаления брюшины, у 56-летнего жителя Викуловского района, который пришёл в больницу с болями в подреберье, тошнотой и невысокой температурой. В ходе операции стало ясно, что к воспалению привела рыбная кость, рассказали в «Областной больнице № 4» города Ишима.

Сразу после того, как специалисты заподозрили воспаление, пациент был направлен в ишимскую ОБ № 4, где в этот же день ему провели экстренную операцию.

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«Во время хирургического вмешательства мы обнаружили перфорацию тонкой кишки. Причиной несчастного случая стало инородное тело — рыбная кость размером 2 сантиметра», — пояснил Юрий Викторович Пономарев, врач-хирург больницы.

Позже мужчина рассказал, что ел карасей с салом, скорее всего, поэтому и не почувствовал, как проглотил кость.

Период восстановления после операции для пациента был тяжёлым. Почти неделю он пробыл в реанимации — он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а питался через зонд. Только через пять дней живот «заработал». После чего его перевели в хирургическое отделение в удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день пациент выписался домой под амбулаторное наблюдение.

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