Тюменец проглотил рыбную кость и заработал воспаление брюшины

Период восстановления после операции для пациента был тяжёлым. Почти неделю он пробыл в реанимации — он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а питался через зонд. Только через пять дней живот «заработал». После чего его перевели в хирургическое отделение в удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день пациент выписался домой под амбулаторное наблюдение.