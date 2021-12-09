Тюменец проглотил рыбную кость и заработал воспаление брюшины

Сразу после того, как специалисты заподозрили воспаление, пациент был направлен в ишимскую ОБ № 4, где в этот же день ему провели экстренную операцию.
«Во время хирургического вмешательства мы обнаружили перфорацию тонкой кишки. Причиной несчастного случая стало инородное тело — рыбная кость размером 2 сантиметра», — пояснил Юрий Викторович Пономарев, врач-хирург больницы.
Позже мужчина рассказал, что ел карасей с салом, скорее всего, поэтому и не почувствовал, как проглотил кость.
Период восстановления после операции для пациента был тяжёлым. Почти неделю он пробыл в реанимации — он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а питался через зонд. Только через пять дней живот «заработал». После чего его перевели в хирургическое отделение в удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день пациент выписался домой под амбулаторное наблюдение.