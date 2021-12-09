С 12 декабря начнёт курсировать электропоезд Екатеринбург — Тюмень

По графику, которому следовала прошлая «Ласточка» Екатеринбург — Тюмень, будет двигаться другой скорый поезд под номером 99/100. Он будет курсировать от Екатеринбурга, отправляясь в 17 часов 36 минут, до Сургута, прибывая в 19 часов ровно, проезжая через Тюмень и Тобольск.