С 12 декабря начнёт курсировать электропоезд Екатеринбург — Тюмень

Из Тюмени поезд будет отходить в 17 часов 36 минут и прибывать в столицу Урала в 22 часа 16 минут.
По графику, которому следовала прошлая «Ласточка» Екатеринбург — Тюмень, будет двигаться другой скорый поезд под номером 99/100. Он будет курсировать от Екатеринбурга, отправляясь в 17 часов 36 минут, до Сургута, прибывая в 19 часов ровно, проезжая через Тюмень и Тобольск.
«Новый маршрут свяжет скоростным сообщением Екатеринбург, Тюмень и север Уральского федерального округа», — пояснили в СвЖД.
Всю информацию об изменениях в расписании поездов на текущий и следующий годы можно выяснить, посетив официальный сайт компании, или по бесплатному номеру Единого информационно-сервисного центра 8 (800) 775-00-00.