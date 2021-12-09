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С 12 декабря начнёт курсировать электропоезд Екатеринбург — Тюмень

9 декабря 2021, 03:54
Фото: 1Mi
С 12 декабря начнёт курсировать электропоезд Екатеринбург — Тюмень
С 12 декабря на маршруте Екатеринбург — Тюмень появится новый рейс электропоезда «Ласточка», который будет отправляться в 6 часов 28 минут утра по местному времени и ехать до областного центра 4,5 часа, рассказали в пресс-центре Свердловской железной дороги.
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Тюмень

Из Тюмени поезд будет отходить в 17 часов 36 минут и прибывать в столицу Урала в 22 часа 16 минут.

По графику, которому следовала прошлая «Ласточка» Екатеринбург — Тюмень, будет двигаться другой скорый поезд под номером 99/100. Он будет курсировать от Екатеринбурга, отправляясь в 17 часов 36 минут, до Сургута, прибывая в 19 часов ровно, проезжая через Тюмень и Тобольск.

«Новый маршрут свяжет скоростным сообщением Екатеринбург, Тюмень и север Уральского федерального округа», — пояснили в СвЖД.

Всю информацию об изменениях в расписании поездов на текущий и следующий годы можно выяснить, посетив официальный сайт компании, или по бесплатному номеру Единого информационно-сервисного центра 8 (800) 775-00-00.

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#Новости#Общество#Поезда#Свердловская железная дорога#Тюмень#Дарья Гасникова
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