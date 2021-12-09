На весь день отключат светофоры на улице Дамбовской в Тюмени

Регулировщики движения отключат с 8 утра. Работы на электросетях продлятся до конца рабочего дня — до 17 часов.
«На период работ светофорные объекты погаснут на улице Дамбовской на пересечениях с Гилёвской и Одесской. Также же автомобилистам необходимо соблюдать требования дорожных знаков на перекрёстке около остановки «Элеватор», — уточнили в ведомстве.
Также в течение пяти часов — с 11 утра до 16 часов вечера, работы на сетях электроснабжения будут проходить на перекрёстке улиц Авторемонтной и Механизаторов. В это время светофоры не будут работать.
Автомобилистам напоминают, что на дорогах, особенно на вышеуказанных местах, необходимо соблюдать скоростной режим, требования знаков и ПДД.