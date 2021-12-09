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На весь день отключат светофоры на улице Дамбовской в Тюмени

9 декабря 2021, 05:32
Фото: 1Mi
На весь день отключат светофоры на улице Дамбовской в Тюмени
Сегодня, 9 декабря, в течение рабочего дня не будут работать светофоры на нескольких перекрёстках с улицей Дамбовской, предупредили в «Тюменском транспорте».
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Тюмень

Регулировщики движения отключат с 8 утра. Работы на электросетях продлятся до конца рабочего дня — до 17 часов.

«На период работ светофорные объекты погаснут на улице Дамбовской на пересечениях с Гилёвской и Одесской. Также же автомобилистам необходимо соблюдать требования дорожных знаков на перекрёстке около остановки «Элеватор», — уточнили в ведомстве.

Также в течение пяти часов — с 11 утра до 16 часов вечера, работы на сетях электроснабжения будут проходить на перекрёстке улиц Авторемонтной и Механизаторов. В это время светофоры не будут работать.

Автомобилистам напоминают, что на дорогах, особенно на вышеуказанных местах, необходимо соблюдать скоростной режим, требования знаков и ПДД.

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#Новости#Отключения светофоров#Общество#Светофоры#Тюмень#Дарья Гасникова
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