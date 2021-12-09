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Эксперт рассказал о рисках массового перебоя электроснабжения из-за майнеров

9 декабря 2021, 07:59
Фото: pixabay.com
Глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков заявил, что рост энергопотребления теневыми майнерами в 2021 году в целом по России может превысить 20%.

Как сообщает iz.ru, теневыми майнерами называют тех, кто ведет свою деятельность под видом рядового потребителя. Они не регистрируют бизнес и устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты.

Отмечается, что сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тысяч человек.

По словам Хардикова, деятельность теневых майнеров создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и уже в ближайшие годы может привести к массовым перебоям энергоснабжения.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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