Эксперт рассказал о рисках массового перебоя электроснабжения из-за майнеров

Как сообщает iz.ru, теневыми майнерами называют тех, кто ведет свою деятельность под видом рядового потребителя. Они не регистрируют бизнес и устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты.
Отмечается, что сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тысяч человек.
По словам Хардикова, деятельность теневых майнеров создает избыточную нагрузку на энергосистему страны и уже в ближайшие годы может привести к массовым перебоям энергоснабжения.