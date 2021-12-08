В Тюмени из-за COVID и ОРВИ тысячи школьников отправились домой

Примерно в 28 детских садах Тюмени закрыто 54 группы. Отмечается, что заболели около 79 детей и 11 работников бюджетных учреждений. Детсады посещали около 1700 детей.
В муниципальных школах города закрыто 9 классов. Их посещали 414 детей, заболели 32.
11 групп в 5 детсадах закрыты из-за в Тюменской области из-за ОРВИ, заболели 155 ребят. Всего из-за инфекции в регионе закрыто 310 классов в 42 школах. В том числе в Тюмени 60 классов в 17 школах.
В областной столице на 8 декабря полностью для посещения детьми закрыты один корпус гимназии №49 и один корпус СОШ №65. Через несколько дней они откроются для ребят и их родителей.
Между тем за последние сутки коронавирусом в Тюменской области заболели 39 детей.