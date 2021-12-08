nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени из-за COVID и ОРВИ тысячи школьников отправились домой

8 декабря 2021, 10:23
Фото: 1Mi
В 53 детсадах Тюменской области на данный момент закрыто 86 групп, сообщает Роспотребнадзор.
Сюжет
Тюмень

Примерно в 28 детских садах Тюмени закрыто 54 группы. Отмечается, что заболели около 79 детей и 11 работников бюджетных учреждений. Детсады посещали около 1700 детей.

В муниципальных школах города закрыто 9 классов. Их посещали 414 детей, заболели 32.

11 групп в 5 детсадах закрыты из-за в Тюменской области из-за ОРВИ, заболели 155 ребят. Всего из-за инфекции в регионе закрыто 310 классов в 42 школах. В том числе в Тюмени 60 классов в 17 школах.

В областной столице на 8 декабря полностью для посещения детьми закрыты один корпус гимназии №49 и один корпус СОШ №65. Через несколько дней они откроются для ребят и их родителей.

Между тем за последние сутки коронавирусом в Тюменской области заболели 39 детей.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25