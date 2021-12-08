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Сотни дольщиков получат ключи от своих квартир на улице Интернациональной

8 декабря 2021, 13:46
Фото: 1Mi
Почти 400 дольщиков ЖК «Москва» получат ключи от своих квартир на улице Интернациональной, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Дом № 199 уже достроен, соглашение об этом подписано в ГУС по Тюменской области. Стоит отметить, что изначально ввод дома планировался ещё в прошлом году, но АО «Сибстройсервис» отложило окончание возведения жилищного комплекса.

«Сейчас компания должна обратиться в администрацию Тюмени за получением разрешения на ввод его в эксплуатацию», - поясняют городские чиновники.

Между тем застройщик начал выдавать ключи собственникам в первом ГП-14 в ЖК «Олимпия». Третий дом ГП-6 на Новосёлов появится в конце следующего года.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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